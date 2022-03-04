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洛市猶太高級住宅區 入室搶劫1死1傷

洛杉磯訊
猶太人聚居的洛市恩西諾一個高檔住宅區，2日發起入室搶劫殺人案，造成一死一傷。嫌犯仍在逃。（ABC）
猶太人聚居的洛市恩西諾一個高檔住宅區，2日發起入室搶劫殺人案，造成一死一傷。嫌犯仍在逃。（ABC）

猶太人聚居的洛杉磯市恩西諾（Encino）地區一個高級住宅區，2日下午5點15分左右發生入室搶劫殺人案，一名80多歲男子被歹徒開槍射殺，當場死亡，另一名60餘歲男性受害人遭歹徒打傷。

案發地點在Densmore Avenue 4500號街區的一棟民宅。杉市警局探員表示，第一名受害人為一名80多歲的老人，當時他正在廚房準備晚餐，至少兩或三名歹徒，從他家敞開的車庫門闖入。當時受害人和其中一名嫌犯發生某種肢體衝突，歹徒開槍，子彈射中受害人。警方稍後到達現場時，受害人已經死亡。

正當歹徒射殺第一名受害人、在室内搶劫時，一名60多歲的男子正好從雜貨店購物後回家，他在屋門口停下汽車，打開後備箱準備卸貨。他據信是第一名受害者的妹夫，此時與歹徒撞個正著，雙方對峙，歹徒看情況不妙，用手槍柄敲打受害人，然後逃跑。警方稱，有人看到嫌犯乘坐的是一輛白色寶馬SUV。

洛市警局探員Sharon Kim表示，調查人員正在查看監控錄像，希望更多鄰居提供監控錄像。她表示，歹徒也可能瞄準了該地區的其他房屋。

被害人的鄰居在接受ABC電視台訪問時說，該地區一向很安全，沒想到有歹徒會入室搶劫殺人，讓他們覺得心被很害怕，擔心自己成為下一位受害者。

熟悉洛杉磯地區的老居民表示，恩西諾居住很多猶太人，而且過去有一些猶太人在家中存放現金和珠寶的習慣，有可能成爲財產犯罪的目標。

猶太人聚居的洛市恩西諾一個高檔住宅區，2日發起入室搶劫殺人案，造成一死一傷。嫌犯...
猶太人聚居的洛市恩西諾一個高檔住宅區，2日發起入室搶劫殺人案，造成一死一傷。嫌犯仍在逃。（ABC）

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