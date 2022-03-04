洛城新語／俄烏衝突後 中美競爭更激烈

伴隨著拜登 總統在國情咨文中振臂高呼「普亭侵烏必付代價」，俄羅斯 軍隊開啟不講武德模式，對烏克蘭 城市進行無差別轟炸。無視平民傷亡的打法，勢必遭至更進一步制裁與批判。勝利得不到太多好處，失敗帝國就有崩潰風險。俄羅斯經此一役，可謂元氣大傷；失去「盟友」的中國，將單獨面對美國的競爭。

蘇聯解體後，俄羅斯產業持續衰敗；如今已基本淪為出口石油、天然氣等資源換取外匯，再依靠外匯進口生活必需品及中、高級工業品的國家。 俄羅斯2021年的國民生產總值（GDP），約為1.78兆美元；美國加州2021年上半年，GDP就達到1.6兆美元。換句話說，俄羅斯一年的GDP，與美國一個州半年的GDP相當；其經濟實力，早已不復美蘇爭霸時之勇。

俗語說「大炮一響，黃金萬兩」，雖然部分國家能發戰爭財，但是無一例外，都先要大筆投入；因為無論是坦克上路、飛機上天，還是導彈發射，都是在「燒錢」。如今俄羅斯的經濟，嚴重依賴外貿；石油氣、天然氣出口，約占政府收入的40%。一旦遭遇西方各國經濟制裁，再加上每日巨大的軍事開銷，俄羅斯經濟就有崩潰之風險。

戰爭進入第七天，俄羅斯即改變此前主要進攻軍事目標、盡量不攻擊平民的打法，變為密集轟炸城鎮平民區；希望烏克蘭軍民盡快放棄抵抗，追求速勝；俄羅斯當前經濟之危機，可見一斑。

不過烏克蘭反俄情緒堅定，斯大林統治時期，有歐洲糧倉之城的烏克蘭，在蘇聯大饑荒中餓死1000萬人。這些沉痛歷史，深深印刻在烏克蘭人民的腦海；以致俄羅斯入侵烏克蘭，必將深陷人民戰爭的汪洋大海中。例如烏克蘭駐守蛇島的13名士兵，就是堅持不投降。要知道，一直採取無差別轟炸的美國，打垮伊拉克用了21天；而烏克蘭，不僅國力強於伊拉克，收穫國際上的支援，也要多得多。因此俄羅斯想短期拿下烏克蘭的打算，恐怕難以達成。

隨著長期的戰爭消耗，外加持續經濟制裁；俄羅斯縱使最後取勝，也是慘勝，勢必會元氣大傷。而縱觀俄羅斯歷史上六次較為大型的戰爭，接踵而至的不是革命就是混亂。拿破崙戰爭，引發12月黨人起義；克里米亞戰爭，讓老沙皇在絕望中死去；第一次世界大戰，讓二月革命爆發，羅曼諾夫王朝被推翻；第二次世界大戰，雖然建立起龐大帝國，但很快因為阿富汗戰爭而解體。

參照歷史與現狀，此次戰爭以後，俄羅斯很可能走向更深層次的衰落。而無論是烏克蘭成功給台灣帶來的示範效應、還是俄羅斯衰敗後東歐、中亞不穩定的局勢，都會為美國創造更多壓制中國崛起的機會。加之俄羅斯「緩衝」不再，美國的目光，將只剩中國。正如拜登3月1日的國情咨文，眾多內容之下，仍不忘強調與中國競爭。