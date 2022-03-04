經文處頒授僑務榮譽職人員聘書

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處3日在洛僑中心舉行僑務職位聘書致頒典禮。（記者謝雨珊╱攝影）

為提供全球僑胞優質服務，中華民國 僑務委員會一貫借重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，依規定謹慎遴聘僑務榮譽職人士。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處3日在洛僑中心舉行僑務職位聘書致頒典禮。當天由駐洛杉磯經文處處長黃敏境頒發聘書。

這期續聘僑務榮譽職人員聘期為兩年，從2022年1月1日至2024年12月31日止。新聘僑務委員包括陳英煌、李健民、謝家樹。續聘僑務委員包括何巧玲、溫玉玲、羅明、趙韻梅、張德芝。新聘僑務諮詢委員包括遲景林、伍尚齊、戴智信。續聘僑務諮詢委員為楊信、高啟正、陳富坤、徐雄剛、張自豪、林清吉、吳東昇、黃景彬、詹凱臣。

新聘僑務顧問為李梅如、柯欣侑、李崇正、林社潮、徐菡美、譚新城、汪光中、潘美弘。續聘僑務顧問是吳兆峯。新聘僑務促進委員為張愛蓮、蔡奇烈、李彩霞、及官振洋。

黃敏境感謝這些長期在僑社出錢出力的僑務榮譽職員們。他表示，這群人用志工精神服務僑社，從事公益活動並提供緊急救助等服務，在疫情 期間也一刻不放鬆，這種精神值得嘉獎。

他說，僑務榮譽職的人員任務重大，很慶幸看到越來越多不同領域和政治立場的僑胞成為僑務委員榮譽職位。這代表大家對台灣認同越來越強，多元包容的環境也成熟化，這是非常樂見的。台灣民主化的過程，令大家都很驕傲。