華裔袁志坤辭世 創辦AST電腦熱心公益

熱衷創業及慈善事業的袁志坤。（袁志坤家人提供）

曾三度在橙縣 成功創業的華裔 慈善家袁志坤(Thomas Yuen)，日前在家中去世，享壽70歲。袁志坤的家人已訂3月12日(周六)下午2時，在柯斯塔梅沙市高球場舉行追思會。

1970年自香港來美留學的袁志坤，1974年獲爾灣加大 電機工程學士，當時正值個人電腦科技發展初期，袁志坤於1979年與人合夥創辦虹志電腦(AST)。在他帶領下，虹志電腦成長為全美500大企業之一。

1980年袁志坤因先天腎臟病惡化，必須靠洗腎維持生命，雖然體力不如以往，但袁志坤卻更加投入工作，並且下定決心要掌握時機拓展事業。他和合夥人黃朝虹（Albert Wong）及Safi Qureshey研發出擴增IBM電腦功能的配件，1984年他們推出自創品牌的個人電腦，1986年虹志電腦買下了由孫大衛及杜紀川創辦的第一家電腦記憶體製造公司Camintonn。1990年代初期，虹志電腦已成為行銷全球的個人電腦品牌。

袁志坤又於1993年創立革新音響科技的SRS Labs，2002年轉入生物科技領域，創辦PrimeGen公司。

袁志坤創業成功後積極投入慈善事業，曾獲爾灣加大多次頒獎表揚。他經常參與華裔慈善活動，創辦橙縣中華文化協會的丁鄧雲燕表示，當年華人要籌辦亞美老人服務中心時，袁志坤率先捐出1萬元，作為舉辦籌款活動的種子基金，促成亞美老人服務中心後，他仍每年低調捐款。

袁志坤的日裔妻子Misako及女兒Jennifer、Constance呼籲親友，發揚志坤的大愛，捐款給爾灣加大幹細胞與腎臟病研究中心的袁志坤紀念專款，或橙縣兒童醫院的語言與聽力中心的袁志坤紀念項目。