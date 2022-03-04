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橙縣6資深法官參選法官 暢談政見

橙縣訊
曾任橙縣副檢察長的貝台(Brahim Baytiah)，參選橙縣高等法院法官開放席位。（本報記者/攝影）
曾任橙縣副檢察長的貝台(Brahim Baytiah)，參選橙縣高等法院法官開放席位。（本報記者/攝影）

橙縣高等法院在今年6月的選舉中，無現任法官參選的開放席位多達八個，橙縣檢察長辦公室已有多位資深檢察官宣佈參選，3月1日晚上他們出席選民見面會，希望提高選民對法官候選人的關注。

在2020年的大選中，橙縣有超過150萬選民投票，但選票上僅有的連任法官候選人，卻只獲到不及三分之一的選票，大多數選民由於對法官候選人所知不多，只好在選票上留白。

六位出馬參選橙縣高等法院法官的候選人，應邀在爾灣與媒體及選民見面，見面會由日裔律師Jim Tanizaki 及華裔律師Charles Wu主辦，介紹法官候選人的背景，增加選民對法官候選人的認識。

上月剛離職的橙縣資深副檢察長（Senior Assistant District Attorney）貝台(Brahim Baytiah)，出生在西非的迦納，由單親母親撫養長大，18歲才移民來美，半工半讀在社區學院學英文。法學院畢業後擔任橙縣檢察官24年，期間主要負責起訴兇殺、強暴、家暴、及仇恨犯罪等重罪罪犯，曾在陪審團面前提出120件重罪案公訴。同時，他曾義務為憲法權利基金會指導學生，培養年輕的法律人才。他認為，法官應具更多元化的背景，特別是移民出身的法官，才能確保司法正義。

橙縣副檢察長達夫(Christopher Duff)。（本報記者／攝影）
橙縣副檢察長達夫(Christopher Duff)。（本報記者／攝影）

現任橙縣副檢察長達夫(Christopher Duff)表示，他在北加州灣區生長，曾任洛縣及橙縣檢察官，負責北橙縣檢察官辦公室業務。太太是韓裔律師，每次出庭經常被誤以為是法庭記錄員，令他切身感受到，並非每一個人在法庭都會得到公平待遇。今天橙縣居民組成已不同於20年前，但很多人害怕上法院，這是不應該有的現象。

橙縣副檢察長麥葛理維(Steve McGreevy)。（本報記者／攝影）
橙縣副檢察長麥葛理維(Steve McGreevy)。（本報記者／攝影）

另一位副檢察長麥葛理維(Steve McGreevy)任檢察官25年，主要負責起訴幫派、殺人、性侵等重罪案，曾主訴120多件刑事案，他在擔任檢察官之前，也曾擔任民事案律師。

曾任聖塔安那市議員12年的女資深檢察官奧法瑞茲(Claudia Alvarez)...
曾任聖塔安那市議員12年的女資深檢察官奧法瑞茲(Claudia Alvarez)。（本報記者／攝影）

曾任聖塔安那市市議員12年的女資深檢察官（Senior Deputy District Attorney）奧法瑞茲(Claudia Alvarez)，從小就讀聖塔安那公立學校，並立志服務社區。自富樂頓州大畢業後，在Layola Marymount大學取得法律學位，擔任橙縣檢察官超過20年。她曾於2020年競選聖塔安那市長失利，她認為，高等法院非常需要了解社區的法官。

橙縣資深檢察官克勞斯卓（Israel Claustro）。（本報記者／攝影）
橙縣資深檢察官克勞斯卓（Israel Claustro）。（本報記者／攝影）

擔任橙縣資深檢察官20年的克勞斯卓（Israel Claustro），父母出身農場工人，他是全家第一個上大學，取得律師執照的人。他負責起訴幫派、仇恨犯罪等重罪案，但他相信教育才是解決幫派問題的根本之道，因此他利用公餘時間輔導問題青少年。

橙縣資深檢察官史卡博（Eric Scarbough）。（本報記者／攝影）
橙縣資深檢察官史卡博（Eric Scarbough）。（本報記者／攝影）

生長於聖塔安那市的資深檢察官史卡博（Eric Scarbough）擔任檢察官18年，父親曾是清潔工，母親在農場工作，他努力學習，立志當大學教授，但是在橙縣檢察官辦公室找到第一份工作後，發現這是令他有所發揮的專業。三年前曾有人建議他去競選法官，他相信，出任法官有助於他希望維護社區安全的初衷。

出席者中有人質疑曾擔任檢察官多年的法官，是否會給予檢方特別的優待呢？多位檢察官強調，其實大多數檢察官、辯護律師、公設辯護人及法官都互相認識，但在處理案件時，一定就事論事，好的法官應抱著開放心胸，給予被告基本的尊重，雖然被告應為自己的罪行負責，但法官在量刑時，仍會考慮依個別情況給予重新做人的機會。

檢察官 橙縣 幫派

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