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洛僑界急難救助協會 劉煥君接任會長

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
卸任會長高啟正（右）交接給接任會長劉煥君（左）。（記者謝雨珊／攝影）
卸任會長高啟正（右）交接給接任會長劉煥君（左）。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會3日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式。在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境見證下，由卸任會長高啟正交接給新會長劉煥君，並介紹新任理事長朱碧雲、兩位副會長楊家淦與李梅如。

創會會長高啟正連續擔任了三年會長，他表示，該協會在疫情期間，業務沒有停止過，在這期間發現國人及僑胞多是在醫療、法律上有問題需要了解及解決。洛杉磯地區業務量龐大，為持續擴展，他在三個月前召開理事會，並在會上修正會章、添加新成員，並納入理事長及兩位新副會長，未來也不排斥新增理事。

高啟正表示，協會工作不會停止，尤其疫情持續緩和後，將有更多來自台灣的人造訪洛杉磯，希望未來大家一起努力打拚。

黃敏境表示，2020年7月抵洛前在華府工作，在美待過多個辦事處，知道每個地區只要國人到美發生的難題，華府都會知道。他說，急難救助協會是強而有力的協會，幫了經文處很大的忙。協會是超越黨派，不分男女老少，以共同協助僑胞及國人的民間組織團體，旨在救急不救窮。希望在新任會長帶領下，洛杉磯僑界急難救助協會可在美國地區樹立一個模式，並積極與其他僑社地區互相學習。

據悉，僑委會自推動僑胞自發成立急難救助組織以來，現今已於全球輔導成立99個急難救助的據點，透過團結的力量，可幫助旅外國人許多救助事項，僑委會也另於官網設置「僑界急難救助學苑」，提升各協會急難救助職能，匯聚僑界更大力量。

洛杉磯僑界急難救助協會3月3日在洛杉磯華僑文教服務中心，舉行新舊會長交接儀式。左...
洛杉磯僑界急難救助協會3月3日在洛杉磯華僑文教服務中心，舉行新舊會長交接儀式。左起：理事長朱碧雲、經文處長黃敏境、原任會長高啟正、新任會長劉煥君。（記者謝雨珊／攝影）

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