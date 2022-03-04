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網購競爭強 退貨免打包、專人上門收更方便

編譯組／綜合報導
位於聖塔蒙尼卡新創公司Returnmates，上門收取客戶的退貨，讓退貨流程變得更加簡化。（NBC）
位於聖塔蒙尼卡新創公司Returnmates，上門收取客戶的退貨，讓退貨流程變得更加簡化。（NBC）

疫情期間，消費者轉向網購的數量暴增，但過去要退回在網路上購買的不滿意商品，並不是那麼容易，有時需到UPS等地方排隊等待。但如今退貨過程變得更加方便，消費者血拚起來更放心，而商家也藉此保持客戶的忠誠度，這是雙贏的局面。

NBC電視台報導，一些零售商正與UPS 360和Happy Returns等服務合作，只需向他們展示零售商二維條碼，他們會代為打包並運送退貨。

亞馬遜（Amazon）也正簡化成更便利的退貨流程。民眾可將貨品送至全食（Whole Foods）或Kohl's，也不再需要退貨的盒子或標籤。

不僅如此，一家位於洛杉磯縣聖塔蒙尼卡的新創公司，將退貨流程更加簡化。札克（Kristian Zak）與韋莫（Edic Wimer）共同創立的Returnmates公司，會直接從客戶家中取回退貨商品，消費者可將貨品放在家門口，或當面交回。退貨者只需將運輸標籤上傳至他們網站，該公司會進行打印包裝，將貨物運送退貨。

但該公司這項服務並非免費，一些與他們合作的零售商會替該服務買單，否則消費者每月支付15元，不限退貨次數，或每件退貨品支付六元。韋莫說，「若你因不方便、麻煩而不退回某件100元的物品，基本上等於支付近一年的Returnmates費用。」

消費者席夫（Stefanie Schiff）是他們第一批客戶之一。她說：「我會損失數百元，就像我沒能到郵局退貨，或我不想這麼做。」

全國零售商聯合會（National Retail Federation）卡倫（Katherine Cullen）說，零售商希望盡可能輕鬆退貨，以建立客戶忠誠度。她說，大約18%的零售商正在或計畫與類似退貨服務單位合作，她認為此一數字仍在增加。「客戶退貨經驗這部分，我們看到許多創新之處，零售商將其作為建立客戶關係的一種方式。」

她指出，當客戶使用這些退貨服務，而非將貨品拿到零售商店內處理退貨時，通常會更快獲得退貨款項。對於如席夫這樣的消費者來說，更好的退貨機制是項額外福利。

「這就像手機可上網前，你會說有誰需要上網服務？但手機能上網後，你會說，怎麼會有人不會搜尋網路。這些服務就是改變消費的遊戲規則」，席夫說。

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