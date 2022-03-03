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聖蓋博市議會重組 丁言愉任市長 承諾積極發展疫後經濟

記者丁曙／聖蓋博市報導
聖蓋博市議會1日晚重組，丁言愉當選市長。（聖蓋博市議會網頁）
聖蓋博市議會1日晚重組，丁言愉當選市長。（聖蓋博市議會網頁）

聖蓋博市議會3月1日重組改選，華裔市議員丁言愉（Tony Ding）當選市長，哈靈頓（John Harrington）當選副市長，就職儀式將在15日晚例會舉行。丁言愉表示，任內將積極落實發展經濟、基礎建設和作業透明化三項政見。

聖市議會因人事異動，上月委任兩名新議員。因前市長提前離職，市議會必須重組，副市長丁言愉眾望所歸接任市長，哈靈頓由市議會一致通過出任副市長。

丁言愉表示，他在任內將繼續落實三項競選政見。在疫情進入尾聲之際，當務之急是恢復經濟，增加稅收。最近兩年，他已走訪1500個小商家，介紹聯邦和加州的2500元補助計劃；其中30%大約500家響應，提出申請參加抽籤，打算恢復經營、招募員工。

第二，聖市繼續修路，改善公共設施。最近兩年聖市透過借貸，在市內全面整修公路，目前路面質量已達到評估指數82（75以上屬較好等級），下步擬投資30萬元整修聖蓋博大劇院停車場。以後編訂市府預算案，每年撥出一筆基建改造費。

第三，市府作業透明化。今年2月兩席市議員補選，25人申請，17人面試，每人五分鐘談政見。經過三位市議員投票，選出前八名進入複賽，每人有30分鐘時間詳談。市議員再投票選出其中三人，最後幾經表決確定兩人。無論獲任或落選，各方皆認為作業程序公平。

重組 投票 聖蓋博

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