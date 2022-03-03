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吳珊卓配音「青春養成記」 在自家後院建錄音室

記者謝雨珊／洛杉磯報導
皮克斯原創動畫電影「青春養成記」主要配音演員吳珊卓（右）及姜晉安（左）。（視頻截圖）
皮克斯原創動畫電影「青春養成記」主要配音演員吳珊卓（右）及姜晉安（左）。（視頻截圖）

將在3月11日上映的皮克斯原創動畫電影「青春養成記」（Turning Red），講述一位正值青春期的13歲女孩Mei，當她感到過於緊張或激動時，就會變身為一隻巨大紅色熊貓。這部片除由華裔執導、編劇及執行美術，也邀請多位亞裔演員替主要主角配音，其中包括擔綱女主角Mei的姜晉安（Rosalie Chiang），以及曾奪下金球獎電視劇最佳女主角獎吳珊卓（Sandra Oh）配音演出。

吳珊卓是知名好萊塢亞裔影星，早期一直擔任配角，在好萊塢闖蕩及歷練後演技備受注目，近幾年擔任「追殺夏娃」（Killing Eve）影集女主角，為她拿下2019年金球獎、美國演員工會女主角獎，躋身好萊塢一線演員。她在同年與Andy Samberg搭檔共同主持2019年金球獎，也是史上第一位主持金球獎的亞裔。她在好萊塢為亞裔創下多項第一次。

吳珊卓聲音很有辨識度，一直以來都有配音作品。過去替動畫電影配音的作品包括「飛奔去月球」（Over the Moon）、「尋龍使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）、及「無敵少俠」（Invincible）影集。「青春養成記」則是吳珊卓最新的配音動畫片，擔綱超級保護女兒的母親Ming。

吳珊卓接受本報專訪時表示，她不認為自己跟Ming很像，反而比較能體會女主角Mei。不過在替Ming配音的飾演過程，讓她可以充分體會到當媽媽內心的掙扎，對小孩的擔憂，及如何適時學會放手，讓小孩在長大過程中茁壯。

首次擔任動畫片女主角的新興華裔演員姜晉安，配音過程恰巧跟動畫片女主角一樣，正在青少年轉大人的過程。姜晉安表示，非常能體會女主角的感受，因為自己與媽媽關係也非常好，兩人在看完這部片，互相看了看對方並直言「這跟我們也太像了吧！」就是因為跟自身經驗很相像，她認為這部片非常具真實性，完美呈現母女間互相成長的關係。

她說，其實在籌畫階段，原來她只是協助配音，後來被通知「轉正」，跟著劇組工作近兩年，看著花費近四年的動畫片將上映，簡直是「夢想成真」，深深感覺到皮克斯及自己的努力沒有白費，心中充滿感謝。

吳珊卓及姜晉安在採訪過程中，各自分享著配音期最難忘的時刻。姜晉安笑說，皮克斯動畫辦公地點，總是會提供一大箱的酸麵包，每次進去工作，必拿杯子塞滿酸麵包來吃。美味的酸麵包似乎是她配音的重要能量補給。

吳珊卓接到這份配音工作時，疫情已爆發，無法進辦公室，但為照常工作，皮克斯特地寄了一整套配音設備到她家。吳珊卓說，她在自家後院搭建的配音工作室，完成這部片的配音，「這大概是我配音工作以來，最有趣的一次經驗。」

「青春養成記 」充滿中華元素，內容多是華裔執導兼編劇石之予（Domee Shi），對家人及家鄉擁有的獨家回憶。3月11日將在迪士尼的串流影音平台Disney+獨家上線。

亞裔演員 金球獎 好萊塢

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