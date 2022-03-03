洛城新語／瘋子執政 世界真危險

普亭 下令戰略核武部隊進入最高警戒狀態，全球民眾擔憂核戰時，俄國外長拉夫洛夫加碼警告，假如爆發第三次世界大戰，俄國一定動用核武。英國媒體報導，普亭已將家人移至西伯利亞一處「地下城市」，躲避核戰威脅，讓很多人相信核戰會玩真的。

看來世界不乏瘋子，以前格達費、胡森都不及普亭。普亭發動烏克蘭 戰爭，愈來愈像陷入阿富汗般的泥淖。如果久攻烏克蘭不下，美國領導北約供應武器、物資給烏克蘭長期抗戰，加上歐美最嚴厲經濟金融制裁，可能拖垮俄國財政，讓俄羅斯 二度崩潰解體，甚至讓普亭被趕下台，接受國際戰犯法庭制裁。

普亭可能被拖死的後果，使他開戰才三天就擺出前蘇聯都不敢輕易用的核威懾手段。但這明顯像黔驢技窮，曝露普亭霸道蠻橫或精神狀態不穩定。西方有情報說，普亭自新冠疫情兩年多來完全孤立與世隔絕，靠視頻和電話指揮執政，精神狀態有問題；但美國中情局指不要誤判。

拉夫洛夫警告動用核武，完全在拍普亭馬屁。試想，普亭如啟動核武攻擊，俄軍將領會配合按鈕嗎？而美國反核武偵測後，如讓分布全球深海的數十艘各攜帶數十枚核導彈的潛艦發射核武報復，人類豈不要毀滅，地球回到恐龍時代。

普亭的的強人、國際戰略家等形象，如今毀於一旦，嚴格說他更像瘋子。大陸很多民眾崇拜普亭，認為俄羅斯是「戰鬥民族」，「崇俄」情結和中共洗腦教育大有關聯，就像台灣也有「崇美」情結一樣。

近日有人網上貼文，指俄羅斯近百年來對外戰爭，有九次被對手吊打，包括日俄戰爭、一戰，對波蘭、芬蘭戰爭，還有二戰、中蘇珍寶島之戰、阿富汗戰爭等，都是慘敗；就算戰爭最後贏了，論傷亡人數和代價都只能算「慘勝」，說得很有道理。

俄羅斯因地理位置不佳、酷寒環境生存挑戰艱鉅，造就民族性蠻橫，讓歐洲人害怕。老毛子是歷史上欺負和侵吞中國領土最多國家，幾個不平等條約共吃掉中國150多萬平方公里土地，相當於台灣43倍面積。中共卻認賊作父，中俄抱團取暖，很像習近平再被普亭忽悠拉下水，在國際上兩面不討好。

普亭觀念停留在蘇聯時代，動不動想用打架和暴力解決問題，主宰周邊小國。從開戰後俄軍裝備既無美國在伊拉克戰爭展現的Shock and Awe能力，更無法用先進武器威懾烏克蘭，俄軍連汽油、食物補給都跟不上，鬧成國際笑話。

俄軍用的是半世紀前蘇聯老舊裝備，坦克、飛機被美歐標槍反坦克導彈、刺針肩射導彈等打得狼狽不堪，俄軍根本不能算世界一流勁旅，更像二三流軍隊，只能靠核武嚇人，迄今難完全排除瘋子普亭動用核武。

21世紀多災多難，疫情是天災還未結束，緊接著是戰爭，純屬人禍。普亭這樣的瘋子執政國家愈來愈多，世界和平或國泰民安將是奢談妄想。