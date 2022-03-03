洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角

杉磯縣檢察長賈斯康是否應該被罷免，意外捲入洛杉磯市長改選的紛爭。 (ABC)

洛杉磯 市長即將舉行初選，原本跟選戰毫無關係的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）卻意外捲入，一時間罷不罷免 賈斯康，似乎成為能不能當選的關鍵。最新表態支持罷免的是卡魯索，已在1月支持罷免的則為布斯凱諾。

洛市市長目前檯面上的競爭者包括前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）、洛市檢察長富爾（Mike Feuer）、房產富豪卡魯索（Rick Caruso）、洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）與梁家訓（Kevin De Leon， 前譯德利昂）等人。

巴斯目前聲勢領先，對於支持或反對罷免似乎相當在意，已經數度要求支持賈斯康的網站「Stand With Gascón」將她的肖像移除，因為她不願被當成反對罷免的工具。巴斯先前曾經透露，她對賈斯康並非全面否認，但也非全面贊同，因此將她歸類為反對罷免並不適當。

另一位持中立態度的則是富爾。他聲明，雖然他對賈斯康的政綱並非全部贊同，但就職責上，洛市檢察長本來就應該跟洛縣 檢察長合作，因此如果他對罷免表態，受害的只會是老百姓。

市議員梁家訓則是少見的異數，就算已有多人表態支持罷免，但他還是堅定支持賈斯康。

卡魯索本周在表態反對賈斯康的同時，宣布他捐出5萬元給罷免基金。雖然罷免賈斯康行動號稱跨黨派，但在卡魯索之前的最大筆捐款，都來自共和黨人開發商帕爾默（Geoff Palmer）與Gerald Marcil。不過，雖然現在的卡魯索是民主黨籍，但在今年1月之前都是共和黨籍；並且卡魯索與賈斯康2000年就已認識，當時的賈斯康是洛市警局的指揮官，卡魯索則是警察委員會的主席。

卡魯索強調，他一直都認為賈斯康應該站出來，承認他的所作所為確實傷害了洛市，下台就是一種方式，不願自己下台就以選票讓他下台。卡魯索在2020年的檢察長選戰中，先是支持賈斯康，後來又轉而資助前檢察長雷西（Jackie Lacey）4萬5000元。

洛杉磯時報分析指出，以賈斯康長期在司法界服務的經歷，包括洛市警局與後來的八年舊金山檢察長任期，賈斯康的主張並非全無可能，但是需要非常長的時間才能奏效，例如舊金山的凶殺案確實就減少了。然而就現階段而言，洛杉磯地區的狀況確實很糟，這也是他兩度遭遇罷免的原因，單是從2019年至2021年死亡人數增加53%，洛縣警局立案的凶殺案同期也增加77%。