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心痛俄侵烏 南加音樂人喬欣譜反戰歌曲

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為喬欣（右）與太太李莉多年前到訪烏克蘭首都基輔，在當地一處大型商場前合影。（喬欣提供）
圖為喬欣（右）與太太李莉多年前到訪烏克蘭首都基輔，在當地一處大型商場前合影。（喬欣提供）

俄烏戰爭爆發已經有數日，成為幾乎所有人關注焦點。南加年逾七旬華裔音樂人士喬欣，對戰爭狀況密切關注，對俄羅斯入侵烏克蘭感到很無奈，很同情烏克蘭人的遭遇。而為表達對這場戰爭的不滿和抗議，他連夜創作編輯完成一首反戰歌曲「為什麼要戰爭」（What it's for），希望盡快停止這場戰爭，讓世界恢復和平。

喬欣說「我這幾天眼睜睜看著俄羅斯入侵烏克蘭，不能動手阻止，不知道往哪裡大聲抗議，感覺很無奈。於是寫了一首新反戰歌曲」，他說，就是要表達海外華人愛好和平，反戰立場。他還做了歌曲視頻發布在Youtube平台（https://youtu.be/u5PfW0nJU2M ），希望更多人傳唱。

他表示，整個歌詞採用英文，他譜曲，歌詞由太太李莉與他共同完成。歌詞大意是：不要戰爭，不要戰爭，民眾逃離，士兵戰死，為什麼要發動戰爭？坦克在滾動，孩童在哭泣，為什麼要發動戰爭？炸彈投下，父母在哀嚎，為什麼要發動戰爭？大家都站出來，呼籲停止戰爭！立即停止戰爭！人類需要和平，不要戰爭！不要戰爭！整個歌曲視頻配有俄烏戰爭殘酷場面、世界各地民眾抗議集會等畫面。

他說，這首反戰歌曲是在3月1日凌晨3時全部完成，用了一天多時間，從創作歌詞、譜曲、合成，再到視頻編輯並上傳數位平台。創作時也參考了先前美國一些反戰歌曲，並用通俗易唱的民歌風格，希望大家容易學會並迅速傳唱。

由於經商原因，他與太太在多年前到過烏克蘭首都基輔。當時一派和平景象，市場繁榮、人們友好。他對基輔印象很深。如今通過媒體看到因為俄羅斯入侵，基輔滿目瘡痍，人們逃離家園，令他很是悲憤，也感到無奈。只有創作反戰歌曲，表達心情。

南加華裔音樂人喬欣。（喬欣提供）
南加華裔音樂人喬欣。（喬欣提供）

喬欣現在住在南加州河濱縣，已經自中國移民美國近40年，現已退休，並於疫情期間組建了雲欣合唱團，成員有近百人。他出生於音樂世家，父親及兄長都是國內著名音樂人。他在1980年代留學美國，學習軟件編程，後來經商非常成功，並在年逾六旬事業有成後，進入音樂學院正式學習音樂，畢業時並創作一部大型歌劇公演。

烏克蘭 俄羅斯 南加

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