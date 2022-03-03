我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

南加內陸突發野火 延燒400畝仍未控

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸2日午後突發野火，尚未完全控制。（居民提供）
內陸2日午後突發野火，尚未完全控制。（居民提供）

加州內陸地區2日午後突發野火，燃燒數百畝，百餘名消防員趕赴現場滅火。截至目前，野火尚未完全控制。

據當地媒體報導，野火Jim Fire發生在克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）臨近Holy Jim健行步道。火警在當日上午11時30分左右開始，截至發稿，已經燃燒超過400畝，且尚未控制。但野火對健行步道兩邊樹木及建築物尚未構成威脅。百餘名消防員在火場周邊建立防火線，避免野火蔓延。

據悉，由於當地風力較弱，野火蔓延速度較慢，先前降雪導致濕度較大，對滅火有一定幫助。國家森林發言人朱蒂表示，野火向前推進，進入2018年野火Holy fire地帶，由於植被稀疏，也有助於減慢野火蔓延。Holy fire發生時，燃燒超過6000多畝，對當地植被破壞嚴重。

朱蒂表示，先前消防員們已經在野火發生地區做了預防措施，清除了容易引發野火的易燃植被。所以待野火發生時，消防員們可以迅速做出反應。

據稱，有50名至60名消防員來自國家森林防火局，其餘消防員來自橙縣消防局、河濱縣消防局，參與滅火的還有多輛消防車、兩架滅火飛機及兩架直升機。克利夫蘭國家森林表示，2日當天取消了附近Ortega Highway地區的清理植被活動，尚不清楚是否與發生野火有關。

步道 加州 南加

上一則

個人電腦製造業暨500大企業之一的先驅：袁志坤去世

下一則

華人營建公會 3月4日舉辦「附屬住宅單位」講座

延伸閱讀

南加內陸突發野火

南加內陸突發野火
南加內陸近期多起槍擊案 年輕男女也遭槍殺

南加內陸近期多起槍擊案 年輕男女也遭槍殺
南加內陸河濱市社區2人被槍殺

南加內陸河濱市社區2人被槍殺
屋崙消防車躲避車輛失控撞進公寓 3消防員受傷

屋崙消防車躲避車輛失控撞進公寓 3消防員受傷
降低野火風險 加州制定房屋與社區新保險標準

降低野火風險 加州制定房屋與社區新保險標準
美國兩樣情…東岸暴雪路滑危險 西岸野火封鎖部分公路

美國兩樣情…東岸暴雪路滑危險 西岸野火封鎖部分公路

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭