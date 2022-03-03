南加內陸突發野火 延燒400畝仍未控

內陸2日午後突發野火，尚未完全控制。（居民提供）

南加州 內陸地區2日午後突發野火，燃燒數百畝，百餘名消防員趕赴現場滅火。截至目前，野火尚未完全控制。

據當地媒體報導，野火Jim Fire發生在克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）臨近Holy Jim健行步道 。火警在當日上午11時30分左右開始，截至發稿，已經燃燒超過400畝，且尚未控制。但野火對健行步道兩邊樹木及建築物尚未構成威脅。百餘名消防員在火場周邊建立防火線，避免野火蔓延。

據悉，由於當地風力較弱，野火蔓延速度較慢，先前降雪導致濕度較大，對滅火有一定幫助。國家森林發言人朱蒂表示，野火向前推進，進入2018年野火Holy fire地帶，由於植被稀疏，也有助於減慢野火蔓延。Holy fire發生時，燃燒超過6000多畝，對當地植被破壞嚴重。

朱蒂表示，先前消防員們已經在野火發生地區做了預防措施，清除了容易引發野火的易燃植被。所以待野火發生時，消防員們可以迅速做出反應。

據稱，有50名至60名消防員來自國家森林防火局，其餘消防員來自橙縣消防局、河濱縣消防局，參與滅火的還有多輛消防車、兩架滅火飛機及兩架直升機。克利夫蘭國家森林表示，2日當天取消了附近Ortega Highway地區的清理植被活動，尚不清楚是否與發生野火有關。