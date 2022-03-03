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有人中彈 有人奔波兩天兩夜 華人驚恐逃離烏克蘭慶重生

記者邵敏／洛杉磯-烏克蘭連線報導
烏克蘭時間3月1日晚10時，華人夫妻終於抵達波蘭邊境。（張先生提供）
烏克蘭時間3月1日晚10時，華人夫妻終於抵達波蘭邊境。（張先生提供）

俄烏戰火還在繼續，數十萬難民正在逃離烏克蘭，其中就包括很多華人同胞，他們或自駕、或坐大巴、火車，尋找各種求生之路。據相關報導，有華人留學生因為擠不上火車，在逃難過程中，遭機槍掃射中彈；也有人在驚慌恐懼中奔波了兩天兩夜，終於成功離開烏克蘭。

烏克蘭當地時間3月1日晚上10時左右，一對華人夫妻終於抵達波蘭邊境，在等待入境的過程中，張先生情緒激動，兩天兩夜的一路逃亡，終於看到希望的曙光。幾個小時後，夫妻倆跟隨逃難的人流順利通關，進入波蘭境內。張先生說，「本以為過境需要一兩天的時間，但我們很幸運，幾個小時就順利入境波蘭了。」

回想一路的逃難過程，張先生說只能用緊張、驚險來形容。戰火爆發最初，因為覺得等待政府撤僑時間過於漫長，夫妻倆就決定自行駕車逃離烏克蘭，「當時填寫撤僑表格的已有近萬人，人數越多，我們就越沒有信心，這麼多人怎麼撤離，需要多少架飛機。戰火愈演愈烈，我們已經等不及了，只能選擇自救，想先逃往波蘭避難。」

張先生夫妻倆是持有加拿大楓葉卡的中國公民，他們幾經考慮，決定聯繫加拿大駐波蘭大使館，沒想到一分鐘後就接到大使館電話，確認持楓葉卡和中國護照可以免簽入境波蘭。

當下夫妻倆就連夜駕車從烏克蘭首都基輔出發開始逃亡之路。出發前，張先生特意拍攝了一段窗外的畫面，不遠處戰火四起，刺眼的火光劃破黑色的夜空，硝煙、砲彈離他們咫尺之遙，防空警報一直在耳邊響徹不停。儘管未來幾天的路程充滿難以預測的風險，但張先生覺得越早離開就越能獲得生機。

逃亡過程中，一路加油站很少，許多汽車因為耗盡了汽油，只能被捨棄扔在路邊，張先生擔心自己也會面臨這樣的處境將寸步難行。途中夫妻倆的手機都沒電了，也找不到地方充電，他們無法給自己的賬戶轉賬匯款，當時身上僅存不到300元美金，「我們一路恐慌地小心而行，身邊隨時都有炮火炸彈，沒有親身經歷過戰爭的人，永遠無法想像其中的殘酷和我們面臨的挑戰。」

途經烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）時，張先生在社群媒體上發了一段文字，「這個輝煌的大城市也很快要在戰火中消失了，感謝上天讓它在被轟炸前，讓我看了這個城市最後一眼，此後再也回不去了，古建築風格的大城市將不復存在，戰爭實在太殘酷，摧毀了無數文明和生命。」據相關報導，俄羅斯3月1日在轟炸哈爾科夫的過程中，已造成至少十名平民喪生、35人受傷，其中死者包括孩童。

兩天兩夜戰火中逃難的經歷，期間的驚恐不安旁人無法想像，如今在波蘭難民營暫時安頓下來的張先生感慨萬千，他說整個逃離過程如同一次人生洗禮。他還說，「俄羅斯真是發瘋了，各種轟炸，我們不敢想像如果繼續留在烏克蘭將會發生什麼，我想活下去，逃離戰場後，我更懂得什麼是生活，會去做真正自己想做的事情，學會如何愛，好好活著。」

張先生夫妻倆是幸運的，雖經歷一路的危險磨難，但總算成功離開戰火紛飛之地，目前很多難民還正在逃亡途中，希望他們能平安順利。逃離戰場的人們敘述自己驚險的逃難過程時，也表示在危難中看到不少人性的光輝，一路有烏克蘭百姓的慷慨相助，有不少免費的物資補給站，烏克蘭列車在戰火中反復往返免費運送難民，正是這些溫暖支撐著他們最終能夠逃離戰場，重獲新生。

數十萬難民正在逃離烏克蘭，其中包括很多華人同胞，圖為烏克蘭波蘭邊境。（張先生提供...
數十萬難民正在逃離烏克蘭，其中包括很多華人同胞，圖為烏克蘭波蘭邊境。（張先生提供）

烏克蘭 華人 大使館

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