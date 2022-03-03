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洛市警察攔檢權再度限縮 工會大表不滿

編譯組／綜合報導 
洛杉磯市警政委員會做成重大決議，禁止洛市警局今後任意「取締搜查」（pretextual stop），再以機車、單車、行人的輕微觸法，遂行攔停盤檢之實。(LAPD網頁)
洛杉磯市警政委員會做成重大決議，禁止洛市警局今後任意「取締搜查」（pretextual stop），再以機車、單車、行人的輕微觸法，遂行攔停盤檢之實。(LAPD網頁)

洛杉磯市警政委員會3月1日做成重大決議並立刻生效，洛市警局(LAPD)員警未來不得任意「取締搜查」（pretextual stop），再以車輛駕駛人、單車騎士、行人的輕微違規或觸法(minor violations)，遂行攔停盤檢之實。雖然某些情況下，取締搜查確實可以阻止部分更大的犯罪行為，但某種程度上也侵犯了人身自由。 

根據決議，洛市員警未來要求取締搜查時，必須先啟動身上的錄影機(body-cam)，並陳述他們為何懷疑當事人與稍早的犯罪有關。違規的警察第一次將接受再教育，連續違規者則可能被處重罰。不過此決議卻被警方認為限縮權力，而且立刻生效恐將致執法行動一團紊亂。 

洛市警委會決議的正反意見可以歸納如下：支持者認為，黑人、拉美裔遭到取締搜查的比例不合理地偏高，而且實際查到攜帶非法物品的比例極低。反對者則認為，限縮警察的取締搜查權，將會導致洛杉磯市民面臨更多危險。警委會最後的決議則是中庸之道，既不全面禁止取締搜查，卻也要求取締搜查的程序更嚴謹。 

新規定下，警察不能再以車燈毀損等原因，擴大搜查範圍，除非事前已經得知明確事證，並在搜查前明確指出，但是警委會的新規卻未指出，何種線報或那些線報才是夠正當的理由，只是要求警察不能再以直覺或成見攔停駕駛或路人。另外，新規定不夠完善之處還有，當下違規行動可能導致公共危險時，警察可以取締搜查，不過新規也沒規定到底何者才構成公共危險。 

雖然來自洛杉磯警察保護聯盟（The Los Angeles Police Protective League）的工會代表指出，紐頓分局(Newton Division)在2021年726次取締搜查中，查獲817件槍枝，證明取締搜查確實有效，但工會不願說明總攔檢次數為何。

針對洛杉磯警察保護聯盟的事證，警委會主席非裔的比格斯（William Briggs）會後向洛杉磯時報出示資料，顯示該分局2021年的取締搜查總次數為2萬7075人次，其中64%為拉美裔、33%是黑人，只有不到10%的人被搜出違禁品，不到4%的持有非法槍械。而在洛市南區揮部，警方2021年總共攔檢7萬8829人次，58%是黑人、37%是拉美裔 ，持有非法槍枝者不到3.5%。

警察 洛杉磯 黑人

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