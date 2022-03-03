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缺雨2個月 加州積雪創新低

編譯組／綜合報導 
加州水資源局降雪與蓄水主管Sean de Guzman 3月1日在太浩湖測量積雪情形，結果並不樂觀。（加州水資源局網頁）
加州水資源局降雪與蓄水主管Sean de Guzman 3月1日在太浩湖測量積雪情形，結果並不樂觀。（加州水資源局網頁）

加州傳統降水豐沛的時間多在12月至隔年2月底，積雪最多的時點往往在4月初。但隨著全球氣候變遷，傳統天氣預測模式越來越派不上用場，例如去年10月與12月的豐沛降水，雖然讓2022年一開年就有超出平常水準的160%積雪量，但是1、2月極度乾旱，卻讓積雪只剩正常值的63%、雪水也只有66%，全州蓄水量僅73%，最大水庫夏士達湖（Lake Shasta）的蓄水量只有37%。 

加州水資源局（Department of Water Resources）主管降雪與蓄水的Sean de Guzman在視訊會議中強調，加州人不能再期望過去3月的奇蹟式降雨，而是得認清事實，落實節約用水。州長紐森去年曾呼籲民眾節水，最好能比2020年的用水少15%，不過各地情況仍有落差。 

加州至去年底已經連續兩年處於缺水狀況，照加州水資源局的估計，今年很可能也會持續乾渴下去，變成三年之旱。雖然早在1991年時曾經出現「三月奇蹟雨」（March Miracle），豐沛降水拯救了前幾個月的乾旱，但連加州水資源局的官員都說，他們不敢賭運氣，全都期望奇蹟再度發生，所以最好的辦法還是省水。 

美國氣象預報中心（U.S. Climate Prediction Center ）認為，以塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）來說，3月在北部降下雨雪的機率較高，但中、南部山區就不太樂觀了。氣象專家指出，畢竟氣候變遷讓降水模式越來越趨極端，很多時候「過去」經驗已經無法預測「未來」，就像去年底的一場大雨，結果到了今年卻是極度乾旱。 

提供六個縣、1900萬人用水的南加州大都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California）指出，各種跡象都顯示，加州不能再靠冬季降水度過難關，與其寄望出現三月奇蹟，不如現在就開始減少力用水量。

加州 氣候變遷 大都會

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