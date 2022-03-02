黃婷立最新舞台劇 講述12位洛杉磯人故事

黃婷立（左）出演IAMA「Cult of Love」舞台劇劇照。（Dean Cechvala攝影）

美國華裔演員黃婷立（Huang Ting Li，又稱Tina Huang），因參演眾多美劇、電影和舞台劇 為觀眾熟知。近日她的最新舞台劇「Celestial Events」，即將在洛杉磯 上演。黃婷立的父母都是台灣移民，她從小在紐約華埠長大。黃婷立說自己來自傳統華人家庭，父母勤懇工作態度影響了她，讓她在本來毫無人脈的好萊塢闖出一片天。

美國華裔演員黃婷立。（IAMA提供）

黃婷立為人所熟知的角色，包括TNT電視出品的「Rizzoli & Isles」中的「Susie Chang」一角；「Hollywood Heights」中的「Lily Park」一角；「Arrow」中的「Captain Kimberly Hill」一角。她還出演過包括「CSI」，「無恥之徒」等眾多電視劇。

黃婷立最初進入演藝界，從舞台劇起步。她在洛杉磯成立了舞台劇公司Ammunition Theater，後來又成為舞台劇公司IAMA的一員。在舞台劇領域小有成就後，她開始在選角公司（casting company）實習，她的電視、電影演藝事業就此萌發。

黃婷立說，剛開始，她的工作是替來面試角色的演員朗讀劇本，後來逐漸累積人脈，公司給了她飾演角色的機會，她就這樣順利拿到第一個電視角色。後來她意識到想要試鏡更大的角色，需要有經紀人和經理。她在參加表演作坊（workshop）時，又認識了自己的第一個經紀人。那時起，她正式開始電視演藝之路，後來接了很多美劇角色，她的亞裔 面孔也逐漸被人們熟知。

與傳統華人家庭一樣，父母很嚴厲，希望她有出息。黃婷立生長在紐約華埠，父親經營旅行社，母親做幫手，她還有兩個哥哥。在提出要做演員時，她遭到父母反對。但她還是毅然考慮進入著重演藝的高中，後來又進入紐約大學藝術學院（Tisch School of the Arts）學習。

黃婷立的母親在幾年前因帕金森疾病離世，享壽64歲。談到母親，黃婷立說，母親是位「溫暖」、「強大」的人，臉上總是掛著微笑。作為第一代移民，在英文不流利的情況下，努力在美國為生活和家庭打拚。在母親最後的時光，黃婷立將其接到洛杉磯治療。黃婷立說，那是段艱難的日子。美國對帕金森或失智症患者的治療和服務有很多不足，呼籲社會能夠更加關心這類病人。

黃婷立的父親至今還住在紐約華埠，她說父親是「世界日報」的忠實讀者。黃婷立說，父母打拚的態度、誠實的品格，一直提醒她在演藝事業也保持這樣的品質。她並希望在影視中有更多亞裔創造者，描寫亞裔獨特的故事，打破美劇中亞裔的刻板角色。

黃婷立參演的最新話劇「Celestial Events」，講述12位洛杉磯人的故事，他們的人生在一次流星雨到來的夜晚神祕展開。該話劇由IAMA公司打造，將在3月5日至14日陸續上演七場，地點位於好萊塢的Actors Company LA（916 N Formosa Ave., Los Angeles, CA 90046）。票價均為20元。詳情可點擊：https://www.iamatheatre.com/。