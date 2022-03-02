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亞凱迪亞選區重畫 爭議集中在華人選區

記者張宏╱亞凱迪亞市報導
市府建議使用的地圖方案是103。（市府網站截圖）
市府建議使用的地圖方案是103。（市府網站截圖）

亞凱迪亞市府1日舉辦選區重畫的第四次公聽會，因為2020年進行了人口普查，根據選舉法，亞市要根據這次普查的人口結果重新平衡市議會的選舉區域。但是因為第五選區市議員Roger Chandler突然離世，其位置迄今一直空缺，導致市議會對選區重畫議題僵持在2：2 的結果，最終可能需要由法院來裁定亞市選區。

因亞市選區重畫問題涉及市議員的選舉，因此市議會一直有各種討論。2月7日亞市議會選出六張選區地圖，其中包括公共地圖103、110 和 111，及三個由市議員April Verlato 提交的地圖（地圖 114-116）。隨後副市長鄭博仁又提交了兩張地圖（地圖 117 和118) 供市議會審議。目前有八張選區地圖在市府網站（ArcadiaCA.gov/redistricting ）上供民眾選擇，市府在3月15日將舉行最後的公聽會，如還是未能達成共識將交由法院來決定。

市府專業人口統計專家對地圖114和115提出疑問，認為其減少了亞裔佔多數選區的總數。市府建議使用的地圖方案是103，因為這張和原始的選區地圖基本類似，只是把第三區的西北角有兩條街的公寓住宅區被歸到第二區。

比較這八張地圖最大爭議，集中在市長戴守真的第三選區，和副市長鄭博仁第四選區的劃分。戴守真表示，有的市議員想分流目前南邊華人市議員選區的票，地圖116目的是把北邊白人集中的兩個區劃分成三個選區，再將南邊華人集中的第三和第四選區合併，這樣只有兩個選區代表華人。其理由是亞市的西裔也需要有一個選區代表，但是西裔在亞市並不是主要人口。

為此副市長鄭博仁提交了117和118兩張地圖。他說，他傾向於103地圖，維持現有的選區。現在選區劃分地圖是2017年做的，沒有足夠充分理由做大幅改變。但既然有市議員提出異議，他提供的兩張地圖也考慮到西裔的利益。但西裔的人口數量還不足以變成一個西裔為主的選區。

在亞市華人一些微信群組有民眾積極支持103地圖。一名華人表示，選區劃分直接決定了市府一些政策的走向，尤其是遊民等問題都和華人利益切身相關，因此不能掉以輕心。他們已組織大家發電郵給市府，表明態度和立場。

副市長鄭博仁提交了117和118兩張地圖。（市府網站截圖）
副市長鄭博仁提交了117和118兩張地圖。（市府網站截圖）
市議員April Verlato的116地圖將戴守真在第三選區的住址劃分到第四選...
市議員April Verlato的116地圖將戴守真在第三選區的住址劃分到第四選區。（市府網站截圖）
副市長鄭博仁提交了117和118兩張地圖。（市府網站截圖）
副市長鄭博仁提交了117和118兩張地圖。（市府網站截圖）

華人 亞凱迪亞 人口普查

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