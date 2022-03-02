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華埠美國銀行關門兩月 耆老深感不便

記者李雪╱洛杉磯報導
華埠的美國銀行分行自年初就沒再開門，華裔耆老深感不便。（取自美國銀行官網）
華埠的美國銀行分行自年初就沒再開門，華裔耆老深感不便。（取自美國銀行官網）

近來全國各地不少銀行的分行因人手短缺而停業，洛杉磯市中心華埠的美國銀行（BOA）分行從年初開始關閉，至今兩個月。華埠的耆老居民由於基本不駕車出行，無法去別的分行，感到十分不便。社區人士認為銀行不重視社區，沒有意識到社區和居民的需求。

洛杉磯市華埠商業改進區(BID)的Shirley表示，華埠民眾對美國銀行關閉華埠分行的做法很不滿意。該分行從1月初到現在都一直關閉，銀行方面對客戶的解釋，說是因omicron疫情，加上員工短缺、招工難的問題。但她卻沒有看到周邊其它西裔社區的分行，或者聖蓋博谷華人區的分行關閉這麼長時間。

Shirley解釋，若是在像巴沙迪那市這種地方停業一家分行，周圍年輕人還可以開車去別的分行。但因為華埠住的不少老人家大多不開車，有的年紀大了駕照都已經被政府收掉，全靠乘公交和步行，活動範圍很有限，因此無法去別的分行。很多耆老也不會用手機銀行應用程式，因此許多業務還是需要懂中文的櫃員幫忙辦理。

此外華埠很多小商家都只收現金，而剛過去的這兩個月又正值農曆新年，老人家大過年的要發紅包都沒有現金。此外還有不少耆老用銀行的保險櫃裝現金和首飾，停業後他們也無法存取。

Shirley表示，1月疫情嚴重暫時關閉可以理解。但到現在3月初了已經關了這麼久，給社區的解釋是說有員工離職，或是調到別的分行。雖然此言不虛，因為一些認識的員工確實表示調去了別的分行。但是這麼久了為什麼也不從其它分行調動員工來華埠的分行呢？如果別的分行可以保住，為何不肯保住這個分行呢？她表示美國銀行考慮很不周到，不重視社區，沒有意識到社區和居民的需求。

記者就此事詢問美國銀行媒體關係部門，美國銀行的媒體關係高級副總Colleen Haggerty回覆說，自疫情開始以來的兩年裡，美國銀行一直在滾動整合資源和人員，並在人員配備允許的情況下盡快重新開放各分行，這項作法適用於所有社區。「而最近作為此過程的一部分，我們暫時關閉了華埠金融中心（分行）」，她表示，目前銀行正在招聘和培訓新的員工，幫助服務這個重要的社區，以期在幾周內重新開放。

此外，她表示，在距華埠分行兩哩的地方設有兩個附近的分行，以及自動櫃員機，可提供多種語言的常見銀行交易。另外，也有指示保險箱客戶如何預約進入他們的保險箱的標示。

不過她也對在這個特別時期給一些客戶帶來的任何不便深表歉意，「美國銀行服務洛杉磯華埠近100年，我們當然打算繼續這樣做！」

早先就有數據顯示，新冠疫情和經濟萎縮重創百業，銀行業也不能倖免，2021年全國實體銀行倒閉創歷史新高，其中加州的實體銀行倒閉數量在過去登全國榜首，而美國銀行關閉了166家分行。不過據悉目前華埠的這家分行還沒有傳出要關閉的意向，只是一直停業。

類似情況在各地也陸續引起社區注意，去年底NBC就曾報導橙縣拉古納尼格爾（Laguna Niguel）的一家美國銀行分行，也同樣因缺人手而暫時停業，給當地居民帶來諸多不便。當時該媒體引述加州銀行家協會的Beth Mills表示，在銀行設置櫃員線的傳統方式可能正在逐漸消失，而一種「未來主義」的自助服務亭方式可能會出現，這種方式有財務顧問協助客戶。

但也表示這個想法可能並不適合所有客戶，因為一些客戶多年來習慣在實體銀行辦理業務，尤其是熟識裡面員工的分行，而且實體銀行令人感到安全。

華埠 疫情 保險

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