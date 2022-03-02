陳介飛參選45區聯邦眾議員 已籌款160萬

加州新第45選區國會民主黨競選人陳介飛（Jay Chen），本周舉辦競選籌款會，正式啓動其2022聯邦國會議員挑戰，聖蓋博谷民主黨團為其站台。（陳介飛競選總部提供）

海軍預備役中校、加州 第45選區國會民主黨 競選人陳介飛（Jay Chen），2月28日（周一）在聖蓋博谷 (San Gabriel Valley）舉辦競選籌款會，正式啓動其2022聯邦國會議員選戰。

國會眾議員 趙美心、剛當選加州49區眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、鑽石吧市議員周柏華、核桃市前市長林恩成、蒙特利公園市前市長林達堅、哈岡學區前教委郭志、阿罕布拉聯合學校教委甄銘新、巴沙迪那社區學院理事陳藝婷等參加籌款會，為陳介飛競選站台。

趙美心讚揚陳介飛擔任聖安東尼山社區學院理事期間為該校做出的貢獻，包括在校園中心建造新中心，成為聖蓋博谷地區最活躍的學生中心之一。她表示，近年全美針對亞裔的仇恨犯罪不斷增加，聯邦國會需要有更多的亞裔代表，為亞裔發聲。

陳介飛向支持者闡述了參選原因、競選理念以及目前的選戰進展。他表示，如果當選，他將致力於保護公立學校，讓更多有志青年有機會接受大學教育；通過解決供應鏈問題和控告貪婪公司的價格欺詐來應對通貨膨脹，讓民眾能夠安居樂業。他並回顧了在南加州的成長經歷，從小在父母的小企業工作，瞭解勞工階層的疾苦，也曾經遭遇種族歧視，瞭解移民訴求。

他描述他在中東擔任情報官員，打擊恐怖組織ISIS的經歷。他並談到目前俄羅斯攻打烏克蘭，表示美國應該加强其在世界的領導地位。

民主黨陳介飛早在2012年就曾挑戰過當時39選區的共和黨老將羅伊斯，他當時以42.2%對57.8%的得票率戰敗，但籌款能力引人注目。此次轉戰45選區，兩名對手分別為共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel），和越裔共和黨競選人（Long Pham）。陳介飛目前得到民主黨背書，意味著民主黨將在號稱「全國五大攻堅戰」的45選區，給與選票發動和財務上的全力支持。

陳介飛表示，由於他的海軍後備役背景，在小西貢等地區的支持率也相當堅挺。

新劃分的45國會選區，民主黨登記選民占37%，共和黨32%。據全國知名政治分析網站公布的最新報告，陳介飛目前籌款將近160萬，超過其十年前的籌款總額。其競選團隊數月來更是每周數次通過電子郵件發佈信息，保持與社區的熱度。