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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

強勁復甦 LAX 1月旅客較去年增131%

記者張宏／洛杉磯報導
LAX旅客人數在持續增加中，體現了航空旅遊復甦的趨勢。（LAX提供）
LAX旅客人數在持續增加中，體現了航空旅遊復甦的趨勢。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 1日宣布，洛杉磯國際機場LAX）客運量同比繼續呈現強勁復甦態勢，2022年1月LAX客運量為396萬人次，比去年同期的172萬人次增長131%，展示了航空旅行的復甦。

LAWA首席執行官 Justin Erbacci表示，在去年冬季假期旺季結束後，疫情病例的激增對航班和乘客都產生顯著影響，但是與2021年1月同期相比，仍看到了旅客人數的增長，今年預計會看到顯著復甦的跡象。雖然目前還沒有回到疫情前的旅客人數，但航空公司正在增加額外的航班，因為預計今年的春季和夏季旅遊旺季將有望進一步推動航空旅行的回歸。

2022年1月LAX有309萬2543名國內旅客，比2021年1月的137萬8414人多出170萬人次。國際旅客方面， 今年1月共有86萬7265名國際旅客使用LAX，比2021年同期增長156%，去年國際旅客人數是33萬9198名。

不過現在的旅客人數客運量和疫情前相比還有一段路要走，今年1月LAX客運量比2020年同期的667萬8451名旅客相比減少40.7%。數字差異主要在於國際旅行部分，與 2020年相比，2022 年1月國際旅客人數下降57.8%，而國內旅行與2020年相比下降了33.1%。

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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