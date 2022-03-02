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In-N-Out漢堡餐廳門外棕櫚樹 隱藏X形秘密

編譯組／綜合報導
In-N-Out餐廳外的棕櫚樹，有著創始人史奈德「不那麼秘密」的X棕櫚樹秘密。（Getty）
In-N-Out餐廳外的棕櫚樹，有著創始人史奈德「不那麼秘密」的X棕櫚樹秘密。（Getty）

許多人愛吃的In-N-Out漢堡餐廳，隱藏著「不那麼秘密的秘密」，但這與大家都知道「動物式風格薯條」（animal-style fries）秘密菜單無關，而是隱藏在餐廳的門面外。

KTLA電視台報導，仔細觀察大多數In-N-Out餐廳，可能會注意到餐廳的周邊，至少都有種植幾棵棕櫚樹。但其中兩棵棕櫚樹似乎略有彎曲，樹幹綜合交錯，成一個「X形」。這個「X」是故意的，這是對創始人最喜歡電影之一的致敬。

In-N-Out聯絡統籌官盧匹（Kathleen Luppi）解釋，「In-N-Out創始人史奈德（Harry Snyder）想選擇一個標誌，讓這家快餐店與其他餐廳有所區別。」她說，史奈德決定從20世紀60年代早期電影「瘋狂世界」（It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World）中找靈感。

這部電影於1963年上映，講述的是一群駕駛，瘋狂衝向加州一個州立公園，他們相信在那裡，有一個秘密的現金庫，藏在一個「大W」下面等著他們。電影快結束時，這群人來到公園，發現一排W形的棕櫚樹，標誌著寶藏位置。

根據In-N-Out官網中，餐廳歷史介紹說明，史奈德非常喜歡這個想法，因此他於1972年開始在餐廳外種植棕櫚樹，但用X 形取代電影中的W形，以象徵自己餐廳是「寶藏」的意義。

官網還指出，「大多數」In-N-Out餐廳，而非所有餐廳外，都有縱橫交錯的棕櫚樹，因此，「鄰近你位置的餐廳，可能不會有看起來時髦的棕櫚樹，讓你與夥伴們討論。」

如果這樣的話別擔心，官網說，「你仍可以與他人討論著In-N-Out提供的隱藏版餐點，例如對生酮飲食好友們提供，沒有漢堡麵包，用肉包內餡的Flying Dutchman漢堡等，以及動物式風格薯條以外的隱藏版菜單，因為現在大家都知道這些了。」

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