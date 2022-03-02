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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

內陸帝國上周末多起槍擊案 造成4死1傷

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸近日多起槍擊案，多人死傷。（警方提供）
內陸近日多起槍擊案，多人死傷。（警方提供）

南加內陸帝國上周末發生多起槍擊案，多人死傷，包括年輕男女遭射殺，一名女性遭搶劫時被嫌犯槍擊腿部，警方拘捕一名18歲幫派成員。

2月28日下午4時許，河濱縣海梅特市（Hemet）一名女子在反抗一名男子搶劫錢袋時，遭對方槍擊致腿部受傷。案件發生在海梅特市區南State街1200號街區，案發時，女子站在一家商戶前，一名嫌犯從她背後試圖搶奪錢袋。女子激烈反抗，嫌犯掏槍擊中女子腿部。嫌犯得手後步行逃跑，警方趕到，將受傷者送醫，生命無礙。

警方表示，槍擊嫌犯約22歲，身材削瘦，身高5呎10吋，穿連帽衫，戴深色口罩。目前尚未有嫌犯被拘捕消息。

聖伯納汀諾市（San Bernardino）一名20歲男子，和一名17歲少女，於2月26日（周六）晚10時30分遭槍擊，地點在北Arrowhead街800號街區。兩人身上有多處槍傷，警方趕到後施救，男子當場死亡，少女送醫不治。警方表示，死亡男子是斯密斯（Wiliam Brandon Smith），洛杉磯市居民。但未透露少女姓名，警方正在調查槍擊動機。

河濱市區一個交匯路口，2月27日有兩人在駕駛全地形越野車（ATV）時，遭槍擊死亡。案件發生在午後2時，位於Gould街和Crest路交匯處，近Norte Vista高中以南的Arlanza社區。警方在案發現場拘捕多人，但尚未確定兇手。

聖伯納汀諾縣市警方28日表示，拘捕一名18歲嫌犯，安大略市居民，涉嫌於2021年12月槍擊另外一名18歲男子，死亡男子是蒙特克萊市居民。嫌犯是Mark Gallegos，於2月25日被拘捕。去年12月20日，位於市區霍爾特街4400號街區發生一起車輛翻覆事故，警方在車身上發現彈孔，男子岡扎雷茲重傷送醫不治，身中多槍。警方調查確定，嫌犯屬於幫派成員，槍擊與幫派有關。

槍擊 幫派 口罩

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