華人單親媽媽為失明兒子研究幹細胞 盼讓孩子重見光明

華人周萍希望借助幹細胞的修復和再生讓孩子重新看到這個世界。（周萍提供）

亞凱迪亞市華人 單親媽媽周萍（Debby Pyng Jou），為拯救失明的兒子，投資創建了幹細胞研發公司。

擁有醫學和財經背景的華人周萍（Debby Pyng Jou），名字前常有很多稱謂，比如博士、女企業家、聖蓋博希望獅子會創始會長、盼望之家福利組織執行長等。但對她來說，最有意義的稱謂是母親。她有四個孩子，其中一個孩子因為醫療原因而失明，她現在最大的願望，就是投入幹細胞研究公司，期望未來有重大突破，在幾年內就讓孩子重新看到這個世界。

周萍的四個孩子中，老三從小失明，和他相差13個月的弟弟一直負責照顧哥哥，所以兩人經常形影不離。談及孩子的失明，周萍言語中充滿悲憤，她說，老三在兩歲時，因為先天青光眼白內障需要做手術 ，但發生感染，導致一隻眼睛必須挖掉才能防止潰爛影響到腦部。所以老三的一隻眼睛被挖掉，一隻眼睛處於萎縮狀態。這也是為什麼她要積極投入在幹細胞領域，她希望通過幹細胞再生技術發展，能幫助老三那隻萎縮的眼睛能得到修復，甚至再生。

周萍信奉言傳身教的教育模式，所以她去哪裡都會帶著四個孩子，這四個孩子也充當著義工和媽媽助手的角色，幫助媽媽分擔。四個孩子是華人和義大利 的混血兒，外形搶眼。周萍說，她老公是義大利人，但是幾年前因為車禍過世，當時她非常悲痛，一時間失去人生目標。但作為一家之主，她必須堅強起來及時調整好心態。她告訴孩子，爸爸去做天使了。用正面的觀念引導孩子們，減少他們心理上的負面影響。

周萍也是孩子的老師，在2016年之前，她都是讓四個孩子在家上「私塾」，學習英文、中文、琴棋書畫等各種課程。大女兒是她得力的助教，自己學會後還要輔導三個弟弟，這樣持續了四五年的時間。周萍說，在家自學並不是把小孩關在家裡自己學習，而是將這個世界成為教室。讀萬卷書，還要行萬里路，切身去感受和應用說學到的知識。 她把孩子當朋友當成大人，有問題一起面對。每次外出回家這段路程就是一家人開家庭會議的時間，大家一起分享和討論如何把事情做的更好。

2016年為了老三上學的事情，周萍費了很多周折。她說，因為老三眼盲，學校不願收，最後經過協商，老師勉強同意給三個星期試試看，沒想到三個星期後，老師主動告訴周萍，孩子不僅能上學還能跳級。 如今最小的孩子都已15歲，她作為母親看到孩子的成長覺得非常欣慰。目前最大的願望就是希望借助科學的力量，幫助老三的眼睛恢復光明。