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美俄若真射核彈哪安全？南加大學者建議躲這地方避難

記者張宏／洛杉磯報導
地鐵站和通道是躲避地面爆炸的好地點。 (CBS2視頻截圖)
地鐵站和通道是躲避地面爆炸的好地點。 (CBS2視頻截圖)

俄羅斯和烏克蘭的戰火28日繼續燃燒，俄羅斯甚至放出核武威脅的訊息。不少華人民眾開始擔心和討論，萬一如果美國遭核武攻擊，在哪裡最安全？南加大（USC）地球科學系教授酈永剛表示，核輻射對地面輻射巨大，但核彈的放射性輻射強度會在土壤中，尤其含有硼酸的土壤中，隨著地表深度很快衰減。另外，地鐵站和通道也是躲避核彈造成地面烈火、高溫傷亡的避難處之一。

一些華人最近熱議，如果俄羅斯向美國發射核武器，哪裡更安全，大家眾說紛紜，有人建議在自家後院挖一個200哩深的洞，或乘坐海上遊輪、還有人建議去中西部比較荒涼的山區。或去加拿大，因為加拿大背靠軍事大國，又有美國吸引導彈，土地還特別大，有地方躲。

酈永剛說，核武器基本是在地面爆炸，輻射在空氣中殺傷力巨大。但核輻射滲透到土壤下面，其能量會不斷衰減，尤其是對於含有高鹽度和硼的土壤，其輻射衰減的更快。但他認為，洛杉磯遭受核攻擊可能性不大，因為核武器需要運載工具，而俄羅斯距離美國有萬里之遙，運載有困難。俄羅斯核潛艦雖有發射核導彈的能力，也無法與美國抗衡。相比歐洲城市的高密度人口和建築，大洛杉磯地廣人稀，進行核爆炸的價值有限。

南加州大學地震教授酈永剛說，核彈放射性輻射強度會在土壤中，隨著地表深度很快衰減。...
南加州大學地震教授酈永剛說，核彈放射性輻射強度會在土壤中，隨著地表深度很快衰減。（酈永剛提供）

對於一些人認為地下室更安全的說法，酈永剛表示，地下室如果只是很淺層，意義不大。相對而言，地鐵站和通道更安全一些，其作用相當於過去的防空洞。

其實世界上有不少「世界末日避難屋」，比如波蘭著名的設計公司KWK Promes，早在2008年設計出Safe House。這棟房子一旦遇到緊急狀態，屋主只要輕按幾下按鍵，一塊塊厚實的水泥面板，和一扇扇沉重的鋼製滾軸大門，就會在瞬間自動關閉，整座建築眨眼間變成完全密封的水泥「石棺」，甚至可抵擋原子彈爆炸的核輻射。

加拿大還有一座私人的核子避難所「方舟二號」（The Ark Two Shelter），佔地1萬呎，但創作者Bruce Beach沒有等到世界末日，就於2021年先行離世。

KWK Promes2008年設計出「世界末日避難屋」Safe House。（公...
KWK Promes2008年設計出「世界末日避難屋」Safe House。（公司網站截圖）

俄羅斯 地鐵站 加拿大

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