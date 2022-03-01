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槍匪盯上法拉利男 比佛利山當街搶手表

編譯組／綜合報導
警方正調查比佛利山（Beverly Hills)發生的搶劫案，兩名嫌犯襲擊並試圖搶劫一名駕駛法拉利名車男子的手表。（ABC 7）
警方正調查比佛利山（Beverly Hills)發生的搶劫案，兩名嫌犯襲擊並試圖搶劫一名駕駛法拉利名車男子的手表。（ABC 7）

開法拉利名車太顯眼，導致被歹徒盯上搶劫？比佛利山（Beverly Hills）2月25日發生一起搶劫案，兩名嫌犯襲擊並企圖搶劫一名駕駛法拉利名車男子的手表，受害男子與持槍劫匪搏鬥後受輕傷。

ABC 7電視台報導，比佛利山警方指出，警方接獲三名男子打鬥報案電話後後，當天下午3時9分抵達S. Beverly Drive 200號街區。警方一開始認為是發生劫車未遂事件，但後來確定嫌犯試圖搶劫受害者。據稱其中一名嫌犯持手槍。

根據已發布於社交媒體的影片顯示，兩名嫌犯用拳頭和手槍打了這名男子後，嫌犯逃跑，受害者躺在地上。影片顯示，男子向嫌犯反擊，阻止嫌犯搶走他的手表。警方隨後在該地區附近設置警戒線，但嫌犯仍逃脫。

案發後，比佛利山莊市警局局長斯坦布魯克（Mark Stainbrook）發表聲明指出，「我向社區保證，我們正採取一切措施保護我們社區，今晚我們全部警員處於高度警戒狀態。」目前不清楚嫌犯是否認識受害者。斯坦布魯克稱 ，警方會出動額外巡邏。任何有相關訊息者，歡迎致電310-550-4951致電比佛利山警局。

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