比佛利山50萬表搶案 第三被告判刑5年

位於北Canon街400號街區靠近Santa Monica大道的義大利餐廳Il Pastaio，去年3月發生持槍搶劫。（Il Pastaio餐廳網站）

2021年3月發生在比佛利山 （Beverly Hills）餐廳，震驚各界的持槍搶劫案三名被告，已經全部被聯邦法院判刑；最後一名被告、41歲的Marquise Gardon，2月28日被被判處入獄五年。他的罪名是共謀、在暴力犯罪 中通過搶劫和使用槍枝干擾商業。

三名被告都是來自南洛杉磯 的幫派成員。其中18歲的Khai McGhee和21歲的Malik L. Powell，之前已因此案被聯邦法院重判12年。

此案引人矚目之處，除了光天化日之外在洛杉磯著名的富人區開槍打劫，比佛利山警局請出聯邦調查局(FBI)加入查緝，並在捕獲嫌犯後，移送量刑較重的聯邦檢察官起訴，而跳過被認為對罪犯太友善的洛杉磯檢察長賈斯康，全案經聯邦法官審理後重判。

去年3月4日下午2時10分左右，位於比佛利山北Canon大道上的餐廳Il Pastaio發生搶劫。三名嫌犯持槍靠近餐廳，開槍擊中一名女客人腿部，在搶劫中，遺落一把手槍，一名顧客一個價值50萬元的Richard Mille手表被搶走。

三名嫌犯最後駕駛一輛黑色寶馬逃離現場。因為一名嫌犯事後通過社交網絡平台出售各種槍枝和高價手表，被警方盯上。警方還在受害者的衣服上發現其中一名嫌犯Khai McGhee的DNA，並根據監控錄像等線索，發現Marquise A. Gardon的手機在案發時間於該餐廳的追蹤定位，最後將三人逮捕。