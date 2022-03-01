我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

招工難 Target調漲最低時薪 上看24元

洛杉磯訊
Target漲薪，紐約地區已達每小時24元。（Target Twitter）
Target漲薪，紐約地區已達每小時24元。（Target Twitter）

隨著零售業、物流業面臨招工難的問題，連鎖店「標的百貨」（Target）於2月28日宣布在全美不同地區、不同程度的上調員工最低時薪。例如在紐約，店員和倉庫配貨員的起薪，將高達每小時24元。

Target表示，今年將採用的最低時薪在15至24元不等，而在招工難、勞工市場競爭激烈的地區時薪更高。Target今年在勞工方面增加投入3億元，並為員工提供更廣泛、便捷的醫療保險。它目前支付的普遍起薪為每小時15元。

Target的執行總裁康乃爾（ Brian Cornell）在接受美聯社的採訪中提及，「市場已經變了。我們希望在業內保持領先位置。」

Target在2017年時表示將在2020年時將時薪漲至15元，是當時第一家做此宣布的企業。不過後來受疫情影響，很多零售業面臨勞工短缺現象。不少零售商家的最低時薪都已達15元。

Target表示，將針對不同地區制定不同的薪資標準，但拒絕透露哪些地區的時薪最高。

在Target於2017年宣布漲薪至每小時15元後，很多公司緊追其後，有的甚至超過該時薪。例如，好市多（Costco）去年最低時薪為16至17元，亞馬遜（Amazon）起薪每小時15元，物流工人起薪普遍每小時18元。沃爾瑪(Walmart)去年秋天將時薪調漲至12元。

目前很多零售業仍面臨招工難的現象。根據今年1月的一項調查，全美100家年收益在5億至200億元以上的零售業者，有96%表示招工難。有88%的業者表示很難找到物流領域的工人。

目前各界對工人的需求，逐漸推高工資，尤其是低收入工人。根據亞特蘭大的聯邦儲備銀行的數據，與一年前相比，最貧困的四分之一工人的工資在1月份上漲5.8%，這個增幅是收入最高的四分之一人士增幅的兩倍。

1 月份，不包括經理在內的零售工人的平均工資，較去年同期增長7.1%至每小時19.24元。這個增幅比疫情大流行前要快。 2020年1月，零售工人的工資比去年同期增長了4.2%。2017年1月，它僅比上一年同期增長1.7%。但通脹已經抵消了大部分漲幅，消費者價格在過去一年上漲7.5%，是40年來的最大漲幅。

Target 零售業 最低時薪

上一則

物價漲起盜心？ 偷超市吃霸王餐

下一則

洛城新語／今日烏國華人 明日在美華人

延伸閱讀

Target漲薪 有些地區起薪每小時24元

Target漲薪 有些地區起薪每小時24元
中央地方都調薪 有益企業 專家：漲最低時薪 留人才

中央地方都調薪 有益企業 專家：漲最低時薪 留人才
洛市調漲基本工資 7月1日起時薪16.04元

洛市調漲基本工資 7月1日起時薪16.04元
英女王蘇格蘭愛丁堡行宮請兼職管家 時薪僅12美元

英女王蘇格蘭愛丁堡行宮請兼職管家 時薪僅12美元
吸引人才 華府代課老師時薪調漲

吸引人才 華府代課老師時薪調漲
大華府校車司機短缺 費郡開近23元時薪搶人

大華府校車司機短缺 費郡開近23元時薪搶人

熱門新聞

俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

2022-02-28 18:44
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

陳屍南加橙縣海灘的華裔男女 經查是母子關係

2022-02-22 15:51

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬