招工難 Target調漲最低時薪 上看24元

Target漲薪，紐約地區已達每小時24元。（Target Twitter）

隨著零售業 、物流業面臨招工難的問題，連鎖店「標的百貨」（Target ）於2月28日宣布在全美不同地區、不同程度的上調員工最低時薪 。例如在紐約，店員和倉庫配貨員的起薪，將高達每小時24元。

Target表示，今年將採用的最低時薪在15至24元不等，而在招工難、勞工市場競爭激烈的地區時薪更高。Target今年在勞工方面增加投入3億元，並為員工提供更廣泛、便捷的醫療保險。它目前支付的普遍起薪為每小時15元。

Target的執行總裁康乃爾（ Brian Cornell）在接受美聯社的採訪中提及，「市場已經變了。我們希望在業內保持領先位置。」

Target在2017年時表示將在2020年時將時薪漲至15元，是當時第一家做此宣布的企業。不過後來受疫情影響，很多零售業面臨勞工短缺現象。不少零售商家的最低時薪都已達15元。

Target表示，將針對不同地區制定不同的薪資標準，但拒絕透露哪些地區的時薪最高。

在Target於2017年宣布漲薪至每小時15元後，很多公司緊追其後，有的甚至超過該時薪。例如，好市多（Costco）去年最低時薪為16至17元，亞馬遜（Amazon）起薪每小時15元，物流工人起薪普遍每小時18元。沃爾瑪(Walmart)去年秋天將時薪調漲至12元。

目前很多零售業仍面臨招工難的現象。根據今年1月的一項調查，全美100家年收益在5億至200億元以上的零售業者，有96%表示招工難。有88%的業者表示很難找到物流領域的工人。

目前各界對工人的需求，逐漸推高工資，尤其是低收入工人。根據亞特蘭大的聯邦儲備銀行的數據，與一年前相比，最貧困的四分之一工人的工資在1月份上漲5.8%，這個增幅是收入最高的四分之一人士增幅的兩倍。

1 月份，不包括經理在內的零售工人的平均工資，較去年同期增長7.1%至每小時19.24元。這個增幅比疫情大流行前要快。 2020年1月，零售工人的工資比去年同期增長了4.2%。2017年1月，它僅比上一年同期增長1.7%。但通脹已經抵消了大部分漲幅，消費者價格在過去一年上漲7.5%，是40年來的最大漲幅。