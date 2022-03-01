洛城數百人示威挺烏 不少華人也參加 普亭人像被暴打

示威者拖拽普亭人像屍體，以此發洩對戰爭的怒火。（讀者提供）

數百人2月26日（周六）下午，齊聚洛杉磯市西木區（Westwood）抗議俄羅斯 對烏克蘭 發動的戰爭，不少華人也參加當天遊行。示威者用鎖鏈綁著俄羅斯總統普亭 的人像「屍體」，拖拽並暴打人像，發洩對此次戰爭的怒火。

影音來源：讀者提供／本報記者後製

周六下午1時開始，幾百人聚集在洛杉磯市聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Blvd）示威，參加者逾600人，十字路口四個角落都可以看到無數示威者。

中國民主黨全國聯合總部洛杉磯黨部副主席界立建，當天帶領來自大陸、香港、台灣各地的十多名華人，加入此次聲援活動。

參加遊行活動的人們特意製作一個普亭人像屍體，用鎖鏈將他鎖住來回拖拽。據界立建陳述，現場很多烏克蘭人看到普亭人像屍體，時非常激動，情緒失控，他們認為普亭是戰爭狂徒，是他一手發起戰爭，人們當眾暴打普亭人像屍體，藉此發洩憤怒。他們指著普亭的人像大聲斥責，「趕緊把軍隊帶回你的國家去，不要再殘害我們的人民和家園。」一名示威者舉著標語疾呼，「停止俄羅斯帝國主義、俄羅斯人回家，結束俄羅斯暴政！」

2月26日下午，數百人齊聚洛杉磯市西木區，抗議俄羅斯對烏克蘭的戰爭。（讀者提供）

界立建表示，烏克蘭和台灣是唇亡齒寒的關係，「今天烏克蘭被攻打，也是台灣可能被攻擊的信號，聲援烏克蘭就是拯救自己，為和平和自由而戰。 」