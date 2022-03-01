我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

洛城數百人示威挺烏 不少華人也參加 普亭人像被暴打

本報記者／洛杉磯報導
示威者拖拽普亭人像屍體，以此發洩對戰爭的怒火。（讀者提供）
示威者拖拽普亭人像屍體，以此發洩對戰爭的怒火。（讀者提供）

數百人2月26日（周六）下午，齊聚洛杉磯市西木區（Westwood）抗議俄羅斯烏克蘭發動的戰爭，不少華人也參加當天遊行。示威者用鎖鏈綁著俄羅斯總統普亭的人像「屍體」，拖拽並暴打人像，發洩對此次戰爭的怒火。

影音來源：讀者提供／本報記者後製

周六下午1時開始，幾百人聚集在洛杉磯市聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Blvd）示威，參加者逾600人，十字路口四個角落都可以看到無數示威者。

中國民主黨全國聯合總部洛杉磯黨部副主席界立建，當天帶領來自大陸、香港、台灣各地的十多名華人，加入此次聲援活動。

參加遊行活動的人們特意製作一個普亭人像屍體，用鎖鏈將他鎖住來回拖拽。據界立建陳述，現場很多烏克蘭人看到普亭人像屍體，時非常激動，情緒失控，他們認為普亭是戰爭狂徒，是他一手發起戰爭，人們當眾暴打普亭人像屍體，藉此發洩憤怒。他們指著普亭的人像大聲斥責，「趕緊把軍隊帶回你的國家去，不要再殘害我們的人民和家園。」一名示威者舉著標語疾呼，「停止俄羅斯帝國主義、俄羅斯人回家，結束俄羅斯暴政！」

2月26日下午，數百人齊聚洛杉磯市西木區，抗議俄羅斯對烏克蘭的戰爭。（讀者提供）
2月26日下午，數百人齊聚洛杉磯市西木區，抗議俄羅斯對烏克蘭的戰爭。（讀者提供）

界立建表示，烏克蘭和台灣是唇亡齒寒的關係，「今天烏克蘭被攻打，也是台灣可能被攻擊的信號，聲援烏克蘭就是拯救自己，為和平和自由而戰。 」

參加活動的超過六百多人，十字路口四個角落都可以看到無數示威者。（讀者提供）
參加活動的超過六百多人，十字路口四個角落都可以看到無數示威者。（讀者提供）

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

普亭人像「屍體」被暴打 洛市數百人聲援烏克蘭

下一則

洛縣學校 12日起室內免戴口罩

延伸閱讀

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官
普亭人像「屍體」被暴打 洛市數百人聲援烏克蘭

普亭人像「屍體」被暴打 洛市數百人聲援烏克蘭

瑞士放棄中立傳統 加入制裁行列 凍結普亭資產

瑞士放棄中立傳統 加入制裁行列 凍結普亭資產
福斯新聞網：澤倫斯基元首形象 遠勝普亭

福斯新聞網：澤倫斯基元首形象 遠勝普亭
俄軍對基輔攻勢放緩 英國不認為普亭會動用核武

俄軍對基輔攻勢放緩 英國不認為普亭會動用核武

熱門新聞

俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

2022-02-28 18:44
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

陳屍南加橙縣海灘的華裔男女 經查是母子關係

2022-02-22 15:51

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬