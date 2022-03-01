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老人科醫師教你在美國就診 沒保險也可進急診

記者楊青／洛杉磯報導
家庭與老人科醫師張耀文。（記者楊青／攝影）
家庭與老人科醫師張耀文。（記者楊青／攝影）

「樂活50加」28日舉辦2月「DR. TALK與名醫對話」，邀請資深家庭與老人科醫師張耀文，教大家「在美國怎麼看醫生？」解答如何在美國龐大而複雜的醫療系統中如魚得水，無論選醫師、跑診所，還是上急診、住院、安養照顧等等，都能夠使用得遊刃有餘，將近130位聽眾聆聽這項線上專題講座。

張耀文特別提到選擇家庭醫師的重要性，也解答不少華人家庭在適時選擇不同的醫療資源和幫助的難題。他提到，聯邦政府投放大量資源和資金在病人的臨終照顧上，但由於種種誤區，華人使用比例相當低。

洛杉磯加大畢業、在橙縣執業超過25年的張耀文表示，美國常見的醫療場域包括診所（家庭醫師、專科醫師）、醫院、疾病術後照顧場所（專科看護中心、復建中心）、長期照護所（老人照顧中心、日常起居照顧中心）、居家照顧和臨終照顧中心等等。家庭醫師和門診是美國醫療系統的基礎，家庭醫師保有病人所有的醫療記錄，包括可以對專科醫師的檢查報告提供詳細解釋等等，家庭醫師也是病人的健康顧問，所以選擇一個好的家庭醫師非常重要，互相信賴以建立長期合作關係。

怎樣才是一個好的家庭醫師？張醫師表示，除了醫術之外，責任感非常重要。當你有問題時能得到最快回覆，是好醫師的重要衡量標準。而好醫師通常會在同一天回覆病人的留言。

很多亞裔怕去醫院，但張耀文表示，當你不得已必須去醫院時，平常最好準備好相關文件，包括家庭醫師的名片、自己對哪些藥物過敏、服用藥物的清單等等，對醫療人員和自己都很重要。同時，瞭解自己的家庭醫生平常在哪家醫院工作，或使用哪家醫院的設備等也很重要。

此外，平常就要瞭解自己居住的地區的醫院特色，比如處理中風、癌症或心臟突發狀況，哪家醫院更好？特別要知道附近地區的中風治療中心、創傷中心和大學醫學中心，因為中風治療中心和創傷中心通常都有24小時的專家待命，搶救更為專業，而大學醫療中心則具備人才多、能夠處理複雜病症的優勢。社區醫院處理一般病況完全沒有問題。

萬一遇到身體不適較為緊急的情況時，張耀文建議最好還是先聯絡家庭醫師較好，如果實在沒有辦法才選擇去地方緊急護理中心（因爲他們不熟悉你，也沒有你的病歷等都是不利因素）；如果情況不好，可以上醫院；如果出現胸悶、昏倒、呼吸困難或全身無力或腦部外傷，可打911。

他說，美國法律規定，緊急情況下不管保險情況怎樣，即便沒有保險，也都可以到急診室。但特殊情況是，年長者服用抗凝血藥物，如果有頭部外傷，要到有創傷中心的醫院，比較安全，以免因病患顱内出血不止引起腦壓增高，最終釀成災難。

張耀文特別提到，聯邦政府多年來在臨終照顧上投入大量資源和資金，希望病人在彌留之際依然保持生活品質，如果醫師診斷病人壽命少於六個月，就符合臨終照顧條件，提供病人最好的醫療照顧，包括24小時護士，但很多人因為種種誤區，常常到病人臨終前兩三天才使用這一資源，相當可惜。

他表示，近年一些原來被診斷生命不到六個月的病患，因為得到很好的臨終照顧，身體好轉，且不是個別的例子。

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