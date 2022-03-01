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南加橙縣元宵燈節 吸引萬人參加

柯斯塔梅沙市訊
現場小朋友紛紛自告奮勇加入舞獅遊行行列。（本報記者╱攝影）
現場小朋友紛紛自告奮勇加入舞獅遊行行列。（本報記者╱攝影）

來自南加州數千名各族裔男女老少，26日興高采烈的參加第七屆橙縣（Orange County）元宵燈節，在四層樓高的塞格斯仲音樂廳（Renee & Henry Segerstrom音樂廳）內外，分別以音樂、舞蹈、燈謎、藝術創作、手工藝等活動，展現在海外歡慶農曆新年多元豐富的新氣象。

橙縣元宵燈節吸引了數千名各族裔居民參與。（本報記者╱攝影）
橙縣元宵燈節吸引了數千名各族裔居民參與。（本報記者╱攝影）

橙縣元宵燈節由南海岸中華文化中心暨爾灣中文學校，與太平洋交響樂團合辦，在疫情逐漸緩和之際，1萬張免費門票全部索取一空，當日塞格斯仲音樂廳四周圍出現疫情以來少見的盛況。主辦單位除了要求出席者必須提疫苗注射證明之外，現場也設有新冠病毒快篩站，以確保全體出席者都符合防疫規格。

橙縣元宵燈節在音樂廳內安排三場精采舞台節目，演出團體包括太平洋交響樂團、南加中華舞團、南海岸中華樂團、華聲合唱團、橙音兒童暨青少年合唱團、南加州台大校友會舞龍隊、韓裔青年表演藝術團及爾灣加大越裔學生會及校友會等。

小朋友動手設計舞獅面具。（本報記者╱攝影）
小朋友動手設計舞獅面具。（本報記者╱攝影）

配合元宵節的傳統，音樂廳內四處可見中、英文燈謎，答對的就可領到一個虎年紙燈籠，現場的手工藝攤位最受孩子們，南海岸中華文化中心提供的舞獅面具，及寶爾博物館提供的燈籠，讓小朋友們在動手做的過程中，體驗元宵節的習俗。

當天下午在戶外還安排舞獅、 民族舞蹈、武術、太極扇、太極劍、扯鈴等演出，最後由現場的小朋友們戴上自己設計的舞獅面具，提著五彩繽紛的燈籠，在廣場上遊行一周，重現亞裔慶祝春節喜氣洋洋的傳統。

南加中華舞團的民族舞蹈令全場驚艷。（本報記者/攝影）
南加中華舞團的民族舞蹈令全場驚艷。（本報記者/攝影）

南加 橙縣 爾灣加大

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