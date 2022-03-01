台美菁英協會寫春聯、做燈籠 歡喜迎春慶元宵

台美菁英協會橙縣分會成員在「揮毫迎春暨燈籠節」活動中展現作品。（橙僑提供）

台美菁英協會橙縣 分會2月26日在橙縣華僑文教服務中心戶外廣場，舉辦「2022年揮毫迎春暨燈籠節」。這場結合「寫春聯」、「做燈籠」兩大農曆新年元素的活動，讓50位出席來賓躍躍欲試，一起「動手」迎新春。

橙僑主任蔣翼鵬開場致詞表示，台美菁英協會橙縣分會是橙縣地區成立的第一個青年僑團，不但組織發展日益穩健，更欣見這批僑務生力軍，主動融入主流社區，為台灣發聲，並積極傳揚中華文化與台灣精神。

規劃活動的會長鄭鈺璁、文化部主席黃敬怡及財務長韓迺珣，希望這場活動除提供主流及青年僑胞農曆新年的文化體驗，更能促進僑青與主流官員、僑務榮譽職人員的交流。

除蔣翼鵬夫婦受邀外，爾灣 市長法拉康恩（Farrah Khan）及市都市計畫委員黃仕文、僑務委員張珮鑾及謝家樹、僑務諮詢委員徐湛生、僑務促進委員王孟恩、台美公民協會會長蘇國雄夫婦、拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣同鄉會會長楊枝美與夫婿亦應邀出席，與僑界青年歡慶農曆新年。

當天活動，有人領取毛筆，現學現寫，體驗揮毫寫春聯的成就感。有的人興致高昂的埋首製作元宵燈籠，其中以僑務委員會提供的「兩隻老虎」生肖燈籠最受歡迎。部分與會者則把握機會與爾灣市長、橙僑中心主任、僑務榮譽職人員聊天、交流。這場兼具文化體驗及社群 交流的活動，為民眾打開一扇瞭解及融入僑界的門窗。