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UCLA心理研究所 徵30名華裔轉移性癌友

【本報訊】
UCLA心理研究所徵詢轉移性癌症亞裔病友調查。（Getty Images）
UCLA心理研究所徵詢轉移性癌症亞裔病友調查。（Getty Images）

洛杉磯加州大學（UCLA）心理研究所Jacqueline Kim 博士，正在進行一項由美國癌症研究所 (NCI) 資助的癌症研究，需要調查30位患有轉移性癌症、年齡18歲以上的華裔病友，旨在改善美國亞裔的生活品質，歡迎有興趣者參與。

該項目名為「描述亞美癌症病患的福利和需求」(Describing Asian American Well-being & Needs in cancer study，簡稱DAWN) ，研究的契機是因為極少研究項目關注轉移性癌症倖存者的經歷。此外，由美國國家衛生院 (NIH) 資助的所有研究中，美國亞裔一直未被充分探討與了解。

所謂的「轉移性癌症」（Metastatic cancer）是指癌細胞從最初有機體發生病變的部位，逐漸擴散到身體遠端部位，通常被稱為第四期癌症。因此，該研究項目誠摯邀請患有轉移性實體瘤癌的病友，例如：乳癌擴散到身體多處，如肝臟、肺、腦或骨頭，包括華裔、韓裔、越南裔參加此研究，分享他們的經歷和幫助其他患有癌症的人們。

DAWN的參與者將完成一通10到15分鐘的電話調查，回答一些個人基本資料和癌症病史的問題，一個約1小時的一對一電話／Zoom訪談、以及一份30分鐘的紙本／線上問卷。為了感謝病友的支持，在完成研究後，DAWN項目贈送每位受訪者90元電子禮品卡。

期待病友和親朋好友的來信或電話，更多有關 DAWN 研究的資訊，可致電213-537-9209，或寫電郵[email protected]，或登入https://dawnstudy.psych.ucla.edu/；或點擊此鏈接https://dawnstudy.link/TC

癌症 亞裔 華裔

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