好萊塢女星琳賽皮爾曼陳屍山區 傳留遺書自殺

美國女星琳賽皮爾曼被傳出是自殺身亡。 （截圖自Lindsey Erin Pearlman官網）

好萊塢 女星琳賽皮爾曼（Lindsey Erin Pearlman）死亡一事，洛杉磯 縣法醫辦公室近日要求對死因做更多調查，以致尚未做出其死因的官方報告。但線上娛樂新聞網站TMZ援引執法部門的消息稱，皮爾曼在2月18日被發現其遺體之前，曾在她家和她停在洛杉磯魯尼恩峽谷公園（Runyon Canyon Park）附近的汽車裡，各留下一份她打算自殺的遺書。

據 TMZ ，皮爾曼在她的屍體被發現的前一天，打電話給她的丈夫史密斯（Vance Smith），告訴他她打算結束自己的生命。

據 TMZ ，該網站被告知皮爾曼開車到好萊塢一個受歡迎的健行地點、魯尼恩峽谷基地，吞下了足夠多的藥片，以致因藥物過量致命。2月18日，一名健行者走到她的車旁，看到她的屍體在裡面並報警。

該媒體稱，皮爾曼在她家留下了一封遺書，並在她的車裡留下了另一封遺書，表明無論誰找到她，他們都要撥打 911。

TMZ 說，調查人員了解到，皮爾曼多年來一直患有抑鬱症，而且似乎變得過於嚴重了。

皮爾曼於2月13日傳出失蹤，並在家人向警方報案經過五天搜索調查，18日被尋獲遺體，得年43歲。她曾演出「美式主婦」（American Housewife）、「國定殺戮日」（The Purge）、「綜合醫院」（General Hospital）等影劇作品，並活躍於舞台劇 。