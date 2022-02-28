洛市建「遊民住宅」每戶造價83.7萬

洛杉磯市遊民問題嚴重，一項審計顯示，一個正在開發的項目，預計每個遊民的住房單元成本將高達83萬7000美元。（本報檔案照）

洛杉磯 市一項審計顯示，一項耗資12億元、旨在為洛杉磯龐大的遊民 人口快速建造住房的計畫，進展很慢成本卻在飆升，其中一個正在開發的項目，預計每個遊民的住房單元成本將高達83萬7000美元。

根據KTLA，洛市府審計長（Controller）加爾佩林 (Ron Galperin) 在23日發布的審計報告稱，自2016年選民批准相關支出以來，已經完成約1200個單位，這是當時旨在讓數千名遊民遠離街頭的戰略核心。但隨著遊民危機日益嚴重下，迄今為止建造的單位數量「完全不足」。

近年來，遊民營地幾乎遍布洛市每個社區，估計人口已攀升至4萬1000 人，許多人吸毒或患有精神病，暴力事件司空見慣。

加爾佩林在附隨著31頁報告的一封信中說，該計畫「仍然無法滿足遊民危機的需求」，他說，提供住房的發展步伐緩慢，而每個單元的成本繼續上升，在某些情況下並達到「驚人的高度」。審計發現，大多數單位是一房公寓或一居室公寓，14%的單位建造成本超過70萬元，一個預開發項目估計每單位成本近 83萬7000 元。

審計指出，在疫情期間，包括木材在內的建築材料價格上漲，以及勞動力短缺，可能是導致成本上漲的原因。

然而，民主黨市長賈西 提（ Eric Garcetti ）在一條推文中，對於有關該計畫偏離軌道的說法提出異議。這個計畫是根據 2016年選票上標題為HHH的提案而來。

賈西提寫道，該計畫「以低於預期的成本」生產出比承諾更多的產品。 提及已經有1200個單位在線提供重要的住房和服務。截至2026年，HHH 提案將提供超過1萬300套可負擔的房子。

這項審計是在遊民成為洛市市長選舉中的一個主要問題之際進行的，多位候選人承諾在這個讓洛市處於負面聚光燈下的問題上做更多事情。洛市從好萊塢到威尼斯灘，甚至在市政廳附近，下垂的帳篷、生鏽的房車，和無家可歸者使用的臨時建築，已成為大家熟悉的景象。

賈西提去年被拜登總統提名為駐印度大使，目前正處於第二任期的最後一年，他因任期限制無法競選連任。

洛市隨著遊民問題擴大也不斷增加預算，2013年賈西提剛上任時，洛市花費約1000萬元來治理遊民問題。他去年簽署的相關預算則約10億元。

洛杉磯的審計報告稱， HHH 提案的項目包括約8091個住房單元，大多數都提供心理健康和藥物濫用治療的相關服務。目前大約有4200個單元正在建設中；來自HHH計畫以外的其他資金，會用在另外的2369個單位。