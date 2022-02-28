烏克蘭華人遭「反感」言詞波及 不敢表明中國人身分

烏克蘭首都基輔地鐵站避難的人。（留學生提供）

俄烏戰爭爆發之初，不少滯留在烏克蘭 的華人 認為中國人的身分，可以保護自己的安全，但短短幾天局勢發生重大變化。烏克蘭華人如今紛紛表示，再也不能亮國旗表明中國人身分，反而要時刻注意隱藏自己的真實身分。

一名滯留烏克蘭的華人錄製視頻表示，因為一些中國網民的無端調侃，「稱烏克蘭戰死的人越多越好，這樣我們就有烏克蘭小媳婦了。」類似這樣的言論被烏克蘭媒體集中翻譯報導，引起當地強烈反華情緒。

更重要的是，中方日前在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案投棄權票後，烏克蘭多家媒體就出現「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」類似報導，烏克蘭民眾對中國政府棄權表示極大不滿，也導致當地民眾出現對華人不友好的局面。

這名華人表示，如今在烏克蘭首都基輔的防空洞、地鐵 避難的華人都遭遇尷尬的境地，他們被烏克蘭本地人質問，「中國人是不是都希望我們戰死的人越多越好，想收留烏克蘭的女孩？」

面對這樣的局面，不少華人，包括留學生在內都不敢在地鐵、防空洞與烏克蘭本地人一起避難。甚至有華人表示，當自己被問到是否中國人時，只能回答自己是日本人，「我們連自己是中國人都不敢說，實在太可悲。希望不留口德的網民，能夠給處於戰爭中的我們一些生存機會。」這名華人同時想對所有的烏克蘭民眾，特別是烏克蘭女性說一聲抱歉，並表示這些不尊重的調侃言論只是極個別人的表述，並不能代表華人群體。

針對這些言論，中國官方微博近日也出手整治，表示據相關規定，對已排查到的惡意調侃內容進行處理，並對多個帳號採取禁言等處置。中國媒體人也發聲警告，「萬不要拿烏克蘭戰爭開低俗玩笑，這是置我們的同胞於險地，一場生靈塗炭的戰爭卻被人無端調侃，荒謬至極。 」

此前，中國駐烏大使館24日提醒公民，可在車身明顯處貼五星旗識別身分，但26日已更正說法，「提醒廣大同胞，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。」