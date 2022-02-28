中國網友辱烏 華生被跟蹤憂遭報復

基輔被炸的居民樓。（留學生提供）

俄烏戰火繼續蔓延，滯留在烏克蘭 當地的華人 ，包括上萬名留學生 的安危時刻牽動著很多人的心。有留學生反映，他們現在不僅擔心不長眼的炮彈隨時危及生命，甚至還擔心暴露自己的華人身分。據稱，就在當地時間2月26日，一名華人留學生在烏克蘭首都基輔被三名當地人尾隨跟蹤，一路擔驚受怕。

一位不願透露姓名的烏克蘭華人留學生J同學，在接受本報記者連線採訪時提到，她的朋友也是一位華人留學生，當地時間26日去超市購買物資途中，被三名烏克蘭當地人尾隨跟蹤。 J同學說，在跟蹤過程中，朋友所幸遇到了另外一名烏克蘭當地人出面幫助，後來才擺脫跟蹤，平安回到住所。

在述說這件事的時候，J同學非常不安，她說，「烏克蘭本地人有槍枝，目前烏克蘭當地的反華情緒嚴重。」而造成這種局面的主要原因是俄烏戰爭爆發後，一些中國網民在網上發布的調侃言論傷害了烏克蘭人民。這些言論包括「收留心碎烏克蘭正妹，身材好者優先」、「只關心烏克蘭美女能不能安全進口到中國」、「接收烏克蘭無家可歸的朋友，18-25歲女士優先」。

J同學說網民的這些言論被烏克蘭媒體翻譯報導，因此引起了當地人強烈的反華情緒，而他們這些流落在戰爭區的華人留學生，正在承擔這些言論造成的後果。他們不僅擔心無情的戰火會隨時威脅到人身安全，還要為自己的華人身分擔驚受怕，怕烏克蘭本地人尾隨報復。

戰爭爆發之初，一些滯留烏克蘭的華人留學生在接受本報記者採訪時表示，並不是很擔心會受到傷害，原因是華人身分會保護他們的安全。中國國旗在當地一度被搶空，華人在車上放國旗、身上也帶著華人的標識，並表示萬一碰到危險情況時，可以亮明自己的華人身分，就不會受到傷害。

但是短短幾天，局面就發生很大的變化。華人身分非但不能保護華人在烏克蘭的安全，甚至會因為這個身分受到當地人的反華情緒威脅。 J同學說，「我們現在出行購買物資也變得十分不方便，不僅害怕炮火，還害怕被跟蹤尾隨。」

當地時間2月27日晚7時左右，J同學所在的住所外再次響起防空警報，她和其他5名留學生趕緊跑到地下室躲藏。 J同學說，戰爭爆發後晚上大家只能輪流睡覺，確保有人醒著守夜，因為要保持警惕，隨時準備撤退到防空洞避難，戰爭發生後的這幾天，他們一直在住所、防空洞之間奔波逃命。