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尼克森訪華破冰之旅50周年 特展開幕

記者張宏／惠提爾報導
惠提爾市府代表為陳燦培（中）頒獎。（記者張宏／攝影）
惠提爾市府代表為陳燦培（中）頒獎。（記者張宏／攝影）

尼克森總統訪華破冰之旅50週年特展，26日在尼克森總統家鄉的惠堤爾博物館 （Whittier Museum）舉辦開幕典禮，現場聚集華人社團代表，熱鬧非凡。

影音來源：記者張宏

活動主辦者是尼克森之友陳燦培、王希萌、倫炳強，這次特展內容豐富，包括尼克森大學生活、從事律師、參政經歷、訪華破冰之旅等珍貴資料及圖片，更有尼克森與中國領導人封面的美國雜誌，及各式各樣有趣的尼克森紀念品等。

當年雜誌和報紙對尼克森訪華的報導。（記者張宏／攝影）
當年雜誌和報紙對尼克森訪華的報導。（記者張宏／攝影）
特展大廳。（記者張宏／攝影）
特展大廳。（記者張宏／攝影）

Yorba Linda 市是尼克森出生地，但他九歲時與家人搬遷至惠堤爾市定居，因此惠堤爾市成為他的家鄉。他在該市生活成長，唸初中、高中及大學，每逢主日去教堂，又幫忙自家雜貨店生意等，及後來考取律師執照後亦在該市執業，其生前足跡保存至今。

不少華人當天湧入博物館參觀，大家一邊回顧半個世紀前的歷史，一邊欣賞各種照片和報刊剪報，參觀者還可在現場與「尼克森」肖像合照。一名參觀者表示，50年前他還沒有出生，當在現場回顧那段中美破冰的歷史，感慨頗深，如果沒有這段歷史，就沒有改革開放，他也不可能出國讀書。他希望中美的友誼能夠長存。

當天活動娛樂節目相當豐富，包括：喜洋洋鼓樂、北少林功夫、 乒乓外交、提琴合奏、有趣雜技、女子群舞、旗袍特模表演、魔術、傳統舞蹈、維吾爾族舞蹈等。現場鑼鼓喧天，非常熱鬧。

尼克森總統訪華破冰之旅50週年特展26日在尼克森總統家鄉惠堤爾博物館 舉辦開幕典...
尼克森總統訪華破冰之旅50週年特展26日在尼克森總統家鄉惠堤爾博物館 舉辦開幕典禮，現場聚集華人社團代表，熱鬧非凡。（記者張宏／攝影）

博物館 華人 維吾爾

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