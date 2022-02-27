我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

駐洛經文處科技組長陳嘉元 獲選英皇家化學學會會士

記者謝雨珊／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元。（陳嘉元提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元。（陳嘉元提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元，今年2月獲選為英國皇家化學學會會士（Royal Society of Chemistry (RSC) Fellow）。出生在台灣的陳嘉元於2012年獲得美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）生物醫學工程博士學位後返台擔任教職，歷經助理教授、副教授職位並於2019年升等為正教授。研究專長包括應用人工纖毛於微反應器及光降解反應、心血管疾病血液動力學分析與斑馬魚可視化。

陳嘉元學術成就卓越，曾獲得台灣科技部吳大猷先生紀念獎，這項獎項是科技部年輕學者的最高榮譽；曾獲得國立成功大學李國鼎研究獎、科技部優秀年輕學者獎及多次研究、教學與服務績優獎等肯定，也曾執行成大台積電產學合作計畫。在擔任駐經文處科技組組長之前，擔任國立成功大學國際處副國際長與國際合作組組長，協助國際合約議定。

陳嘉元對此表示深感榮幸，也特別感謝在這路程中一起合作的團隊成員，並感謝科技部及成大對於學者的長期栽培。未來將會持續並加強與國際團隊合作，盼能協助更多來自台灣的學者，在國際平台上持續扮演重要角色。

總部在英國的皇家化學學會(Royal Society of Chemistry, RSC)，成立於1841年，也是世界歷史最悠久的化學學術組織，目前在全球有超過54,000名會員，是歐洲最大學術團體之一。皇家化學學會會士 (RSC fellow) 主要授予在化學領域擁有寶貴的經驗、專業知識和致力於提升化學科學價值的科學家。

皇家 英國 醫學

上一則

橙縣15歲少女被性侵 警方公佈嫌犯素描肖像

下一則

打疫苗後遺症 南加78歲華翁頻尿、失眠

延伸閱讀

俄羅斯版「絕命毒師」 2研究生殺教授溶屍藏陽台

俄羅斯版「絕命毒師」 2研究生殺教授溶屍藏陽台
納粹奪畫71年 終於歸還給猶太籍原物主曾孫

納粹奪畫71年 終於歸還給猶太籍原物主曾孫
恐攻？化學破壞？烏東傳5爆炸聲 俄連夜撤鄰近化學廠員工

恐攻？化學破壞？烏東傳5爆炸聲 俄連夜撤鄰近化學廠員工
百年前珠峰探險攝影展 寶爾博物館亮相

百年前珠峰探險攝影展 寶爾博物館亮相
皇家冰淇淋染李斯特菌 銷德州等9州

皇家冰淇淋染李斯特菌 銷德州等9州
百年前珠峰探險攝影展亮相寶爾博物館 意義非凡

百年前珠峰探險攝影展亮相寶爾博物館 意義非凡

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動