駐洛經文處科技組長陳嘉元 獲選英皇家化學學會會士

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元。（陳嘉元提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元，今年2月獲選為英國皇家 化學學會會士（Royal Society of Chemistry (RSC) Fellow）。出生在台灣的陳嘉元於2012年獲得美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）生物醫學 工程博士學位後返台擔任教職，歷經助理教授、副教授職位並於2019年升等為正教授。研究專長包括應用人工纖毛於微反應器及光降解反應、心血管疾病血液動力學分析與斑馬魚可視化。

陳嘉元學術成就卓越，曾獲得台灣科技部吳大猷先生紀念獎，這項獎項是科技部年輕學者的最高榮譽；曾獲得國立成功大學李國鼎研究獎、科技部優秀年輕學者獎及多次研究、教學與服務績優獎等肯定，也曾執行成大台積電產學合作計畫。在擔任駐經文處科技組組長之前，擔任國立成功大學國際處副國際長與國際合作組組長，協助國際合約議定。

陳嘉元對此表示深感榮幸，也特別感謝在這路程中一起合作的團隊成員，並感謝科技部及成大對於學者的長期栽培。未來將會持續並加強與國際團隊合作，盼能協助更多來自台灣的學者，在國際平台上持續扮演重要角色。

總部在英國的皇家化學學會(Royal Society of Chemistry, RSC)，成立於1841年，也是世界歷史最悠久的化學學術組織，目前在全球有超過54,000名會員，是歐洲最大學術團體之一。皇家化學學會會士 (RSC fellow) 主要授予在化學領域擁有寶貴的經驗、專業知識和致力於提升化學科學價值的科學家。