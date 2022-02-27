紀念二二八 台灣會館線上研討「轉型正義」

大洛杉磯台灣會館將舉辦一系列紀念二二八的活動。（台灣會館）

大洛杉磯 台灣會館為紀念二二八事件 75周年，今年以「轉型正義」為主題，在2月27日下午4時舉行線上研討會。主辦單位將邀請四位講者，分別代表非政府組織、受難者家屬、政府和學界，一同討論近年來轉型正義的工作方向及未來發展。台灣會館將在當天開放民眾參與研討會，一起到會館二二八展示廳參觀紀念文物。

這次研討會除了緬懷和紀念，也將探討政府部門和民間組織迄今所做的努力，包括還原歷史釐清真相、法律上的追究責任、被害人的司法平反、政府補償、及不當黨產收回等。四位講者包括立法院委員林靜儀、不當黨產委員會前專任委員羅承宗、東吳大學法律教授胡博硯、和二二八遺族代表王克雄。王克雄的父親是台灣第一位檢察官王育霖，在二二八事件中失蹤。民眾可上連結參加會議：https://t.ly/v2OY （WebEX會議室 ：25544566723；密碼：228tc）。

其他二二八紀念系列活動還包括FAPA洛杉磯分會第六年舉辦的「跨族群防止政府暴行座談會，將於2月27日下午1時在線上舉行。福爾摩沙藝術科技博物館 也在2月26日下午4時，在南灣South Bay Ascension Lutheran Church (26231 Silver Spur Rd., Rancho Palos Verdes, CA 90272) 舉行二二八國殤紀念日活動。