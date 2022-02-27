我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

司法部終止「中國計畫」 華促會：未正視族裔偏見

【洛杉磯訊】
洛杉磯華人領袖聲援華人科學家郗小星(左三)，他被誣陷向中國輸送美國先進的超導技術。（本報資料照片）
洛杉磯華人領袖聲援華人科學家郗小星(左三)，他被誣陷向中國輸送美國先進的超導技術。（本報資料照片）

負責國家安全事務的助理司法部長馬修．奧爾森（Matthew Olsen ）2月23日宣布，美國司法部（DOJ）將終止「中國計畫」（China Initiative），這是川普時代的一項計畫，旨在打擊中國政府的經濟間諜活動。作為「中國計畫」的長期批評者，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）認為，司法部終止「中國計畫」但沒有正視在美國安全機構中普遍存在的種族和族裔偏見。

 奧爾森表示，司法部將重新制定一個範圍更廣泛的計畫，除中國外，該計畫還將包括如何應對來自俄羅斯、伊朗和北韓等國家的威脅。這表明，所謂的終止聲明只是為了掩飾「中國計畫」的種族主義性質的本質，而這確實是一個種族主義的計畫。令人失望的是，儘管司法部提起的僅針對華裔學者的案件數量驚人，但奧爾森在對中國計畫的審查中仍未意識到該計畫本身的族裔偏見。

司法部宣布，將把法律工具擴大到刑事起訴之外，包括民事和行政訴訟。華促會認為這是朝錯誤方向邁出的一步。政府提起的許多案件與商業秘密或經濟間諜活動並沒有什麽關係。相反，這些「中國計畫」下的案件是中國學者在一些行政手續上的錯誤或本身沒有被學校要求披露與中國有關的信息導致的情況。奧爾森決定擴大司法部的法律工具，只會導致持續的過度調查，並破壞人們的生活。

幾十年來，華促會一直站在反對針對亞裔科學家進行種族定性的最前沿，可以追溯到1999年李文和博士案件，他被單獨監禁了九個月，沒有保釋。美國政府對李博士的「間諜」指控案最終毫無證據，狼狽收場，聯邦法官指責政府對案件處理不當。2015年，華促會為郗小星博士的家人提供了支持， 郗小星博士也被錯誤地指控為向中國輸送美國技術。華促會繼續對類似案件提供支持，並對涉及種族定性和種族替罪羊的案件中的社區援助請求作出回應。

亞裔在歷史上一直被視為長期的嫌疑人和永久的外國人，導致二戰期間日裔被監禁，以及九一一事件之後針對南亞人、阿拉伯人和穆斯林的仇外政策。如果不能真正結束「中國計畫」等項目中的種族和族裔偏見，只會延續美國社會對美籍華人和任何被認為是華人者的敵意。在目前針對亞裔的仇恨情緒和事件繼續增長的時候，政府僅僅承認民權團體的擔憂是不夠的。

華促會呼籲政府審查現有計畫下的未決刑事案件，並對 「中國計畫」展開獨立調查。

司法部 亞裔 間諜

上一則

洛縣住院人數續降 仍屬CDC「高危」區

下一則

加州稅收超徵 或再增230億 還富於民？紐森未表態

延伸閱讀

司法部未能正視族裔偏見 華促會回應終止「中國計劃」

司法部未能正視族裔偏見 華促會回應終止「中國計劃」
助長仇亞 美終止「中國行動計畫」 司法部嚴訂辦案標準

助長仇亞 美終止「中國行動計畫」 司法部嚴訂辦案標準
美中關係回溫？ 司法部叫停川普時代調查中國間諜計畫

美中關係回溫？ 司法部叫停川普時代調查中國間諜計畫
密蘇里州擴大擁槍權 聯邦控告妨礙執法

密蘇里州擴大擁槍權 聯邦控告妨礙執法
前內政部長辛基 被司法部調查指「濫職謀利又說謊」

前內政部長辛基 被司法部調查指「濫職謀利又說謊」
龐氏詐騙6.5億 男星判刑20年

龐氏詐騙6.5億 男星判刑20年

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動