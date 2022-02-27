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SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠

洛杉磯訊
南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助。
南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助。

南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，以下間稱SCE）將發放2.05億元救濟金，用於資助在2020年3月至2021年6月15日新冠疫情期間出現欠費的客戶。約有26萬個符合資格的SCE住宅客戶（包括社區選擇聯合購電客戶）將獲得一次性帳單抵扣額，部分可減免2月或3月帳單欠費，客戶無需採取行動。

向客戶發放的資金來自於加州欠費支付計畫 (CAPP) 給SCE的撥款，該計畫將提供約10億美元聯邦撥款（依據 2021年美國救援計畫法案），用於電費欠費補助。該計畫由加州社區服務與發展部 (CSD) 管理。

在CSD指定的新冠疫情帳單減免期內發生欠費，不管是全部或部分，且逾期超過60天的SCE客戶，將獲得欠費減免補助。每個客戶的帳單抵扣額不相同，主要依照CSD的指示。

SCE客戶服務高級副總裁 Lisa D. Cagnolatti 表示，「我們很高興能為難以支付電費帳單的SCE客戶提供此項援助」。疫情期間，很多客戶和社區有困難。無論他們是需要短期還是長期的援助，SCE都能透過多項計畫和服務施以援手。

自9月30日起，依據SCE疫情欠費減免補助計畫，欠費逾期超過60天的住宅客戶自動改為24個月分期付款，以便在更長的時間內補繳欠費。

除了CAPP資助的欠費減免，和SCE疫情欠費減免補助計畫之外，SCE客戶還可透過多種途徑獲得帳單補助。其他援助方案包括：收入資格限定計畫，即加州能源優惠 (CARE) 和家庭電費補助(FERA)，分別提供30%和18%的每月電費折扣。為符合收入資格的客戶提供一次性補貼（最高100元），全電力住宅用戶限額為200元（能源補助基金）。為需要使用電氣醫療設備或設備符合條件的客戶提供援助（醫療用電補助配給）。

符合收入資格的客戶可享最高8000元的欠費減免（欠費管理計畫）。針對授權第三方供應商提供的節能產品和服務，向商業客戶給予退款和獎勵，包括為商業和工業照明升級、餐飲以及暖通空調設備等提供折扣。簡單易用的工具，近乎即時追蹤用電量，並在用量接近客戶預先選定的支出目標時發出通知（預算助手）。符合資格的客戶可選擇以每月等額付款的方式支付年度電費（預算帳單計畫）。應要求為符合資格的客戶提供12個月付款安排和最長30天付款延期。

獲得CAPP資助的客戶會收到SCE透過美國郵政寄出的通知書，也會在帳單明細表上列印一條訊息，指明付款已經打入帳戶。

有關SCE疫情欠費減免和SCE付款援助方案的更多資訊，可瀏覽sce.com/findsupport。有關CAPP的更多資訊，可瀏覽csd.ca.gov/Pages/CAPP.aspx。

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