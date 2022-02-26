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疫中逆勢創新局 馬永芃獲「青商潛力之星」

記者張宏／洛杉磯報導
台灣出生的女企業家、Innovate Marketing Group創辦人馬永芃（Amanda Ma）日前榮獲僑委會「第一屆青商潛力之星」獎。（馬永芃提供）
台灣出生的女企業家、Innovate Marketing Group創辦人馬永芃（Amanda Ma）日前榮獲僑委會「第一屆青商潛力之星」獎。（馬永芃提供）

台灣出生的女企業家、Innovate Marketing Group創辦人馬永芃（Amanda Ma）日前榮獲僑委會「第一屆青商潛力之星」獎，她的活動策劃公司在疫情中逆境求生，打開虛擬活動新天地。

馬永芃十歲時和父母來美，畢業於波士頓大學。每次幫助客人策劃活動時，最有成就感的時候，就是站在門口聽到客人「哇」的一聲，那種滿足感會讓所有的辛苦都消失了。

她創立的公司至今已八年，2020年初疫情爆發也是公司最困難的時刻。她當時覺得晴天霹靂，不過很快靜下心來，走出去和朋友客人多聊天，參加社團活動，慢慢了解到客人還是有辦活動的需求。只是從線下變成線上，於是她調整自己的思維模式，除了為客人舉辦各種線上研討會、會議等，還會努力借助郵寄做活動需要的禮物包或者體驗包，讓來賓們即使參加虛擬活動也能有真實體驗。疫情期間公司逆勢成長，虛擬活動從零增加到200多場。

馬永芃公司策劃的活動。（馬永芃提供）
馬永芃公司策劃的活動。（馬永芃提供）
馬永芃公司為美國抖音策劃的活動。（馬永芃提供）
馬永芃公司為美國抖音策劃的活動。（馬永芃提供）

因為表現出色，她的公司日前獲得僑委會「第一屆青商潛力之星」獎。她說，得獎很驚喜，不覺得自己做了多偉大的事情，最重要是獲得認可。這不是她一個人的獎項，榮譽是屬於公司，也感謝客人的信任。

馬永芃策劃的活動規模從幾十人到3000多人，客戶有美國抖音、華美銀行、Youtube和臉書等覆蓋華洋各個領域，她說，華洋客人辦活動會有一些不同的偏好，比如華人客人普遍不喜歡白色，他們更喜歡金色和紅色，有一位亞裔客人不喜歡數字4，所以為他策劃活動，連座位號碼都不會出現4。而美國客人則更側重好玩，所以她時常會收集各種流行資訊，讓客人有更多時髦體驗。不過華洋客人都很注重食物，一定要吃好。

雖然馬永芃工作忙碌，但不忘記服務社區做慈善。她說，盡量平衡工作和家人，她的公公是南加旅館同業公會的理事長李德揚，她從公公那裡學到很多，做生意不只是賺錢，還要回饋社會。

馬永芃公司策劃的活動覆蓋不同族群。（馬永芃提供）
馬永芃公司策劃的活動覆蓋不同族群。（馬永芃提供）

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