中央地方都調薪 有益企業 專家：漲最低時薪 留人才

會計師黃杰峰。（講座截圖）

「調升薪資有助企業留住好員工」， 隨著聯邦、州府到地方政府計畫逐步調高最低薪資，專業人士看好並期待企業因此提升員工作業能量。

「2022林大衛保險 智庫線上商業講座」25日下午舉辦，邀請多位會計師、律師、保險業者講述2022年最新勞工 法變化，商業保險，如何省稅等知識。

當天四位講員分別是律師于澤傑，會計師桑菁、黃杰峰和保險專家林大衛。于澤傑介紹了拜登時期聯邦勞工法、加州勞工法的變化，以及疫情 期間雇主需要了解的法律。于澤傑說，2026年，聯邦最低時薪或許會漲至15元，加州最低時薪也將上漲。洛縣規定，2022年7月1日生效的最低時薪為16.02元。他說，自疫情爆發以來，勞工訴訟增加很多，雇主應特別重視這方面的法律。

會計師桑菁談如何利用薪資增長提高員工的積極性。她說，薪資調升不但可以提升員工的積極性，還可以穩定員工內心，留住好員工。員工福利包括基礎工資，間隔時間段的獎勵，例如年末紅利和與員工業績數據對接的獎金。她建議公司每周對員工的績效做評估，並通過此為他們發獎金。另外，將薪資預算及員工提升政策變得透明。讓員工了解公司能為他們所做到的最大限度，提升員工的作業動力。

會計師桑菁。（講座截圖） 保險專家林大衛。（講座截圖）

黃杰峰會計師講述了洛杉磯縣最新禁止驅趕租客令以及12個減免房產增值的辦法。他說，洛杉磯縣最新政策是在2022年12月31日之前不允許驅逐房客，但不適用於商業租房業務。這種情況下，屋主如何減免損失？黃杰峰說明政府相關的援助和稅收抵免，例如加州住房和社區發展部（HCD）已從美國財政部額外獲得6200萬美元，用於CA covid-19租金減免計畫。業主可以申請。租房援助客服中心電話為833-430-2122。

保險業專家林大衛針對幾種重要的保險類型做了詳細説明，包括員工控告業主不合理解雇，疫情期間各種歧視行為，如何使用商業保險理賠。林大衛說，疫情期間的勞工相關訴訟案很多，雇主一定要懂得利用相關保險保護自己。此外，他還探討了外人控告公司，公司網路廣告有產品模仿嫌疑，銷售產品有缺陷造成對方損失災害，商業保險如何提供律師及理賠費用。

在專家演講後進入問答環節，回應聽眾們有關的稅務、法律方面的疑難雜症。講座主辦人林大衛說，「林大衛保險智庫線上商業講座」旨在將每年最新稅法、勞工法知識免費傳達給民眾、雇主，歡迎民眾持續的支持和關注。