尼克森訪華50年紀念 秦剛：中美關係如過山車 終將平穩

中國駐美大使秦剛（中）24日尼克森圖書館出席破冰之旅50年紀念晚會。（Eric Lee提供）

紀念美國前總統尼克森（President Richard Nixon）訪華破冰之旅50年，尼克森基金會24日在尼克森總統圖書館盛大舉行晚會，中國駐美大使秦剛 指出中美關係就像過山車，最終仍將平穩著陸。華人藝術家傾情演出，300多位美中各界嘉賓共襄盛會，尼克森基金會主席及首席執行官拜倫（Jim Byron）主持晚會。

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秦剛專程從華府抵達南加州 橙縣出席慶祝晚會，他提到來美就任前，曾經在北京 參觀即將開園的環球影城，在代表美國文化的環球影城裡體驗一次「過山車」。他表示「中美關係就像過山車一樣，雖然經歷了一些翻滾和震動，但是過山車最終還是平穩地著陸」。他以乘坐過山車比喻當前中美兩國之間的跌宕起伏的關係，但又強調了對中美兩國關係的基本判斷。

1972年2月21日尼克森總統訪華，在當時幫助美國結束越戰，並且促成美中合作對抗蘇聯，並為後來的中國改革開放與蘇聯解體等一系列區域性和國際性事件埋下伏筆，寫下華盛頓和北京關系及20世紀世界政治史上重要一頁，並且為中國大陸人民赴美留學、探親、經商、交往打開了大門，意義深遠，無可估量。

為紀念尼克森的「破冰之旅」，尼克森基金會將推出持續一整年的慶祝活動，24日是系列節目的首場活動。南加州華人藝術家為晚會獻上精彩表演，節目包括舞蹈「又見茉莉」，京胡演奏伴舞京劇「梨花頌」，美國經典歌曲「天佑美國」（God Bless America）、「美麗的阿美利加」 (America The Beautiful)，古箏獨奏「彝族舞曲」等。