Omicron威脅未成年人健康 不容輕忽

橙縣衛生局長周昭龍。（本報檔案照）

就在口罩令逐漸鬆綁之際，自2021年12月以來，已經有三名兒童因為新冠病毒Omicron 病株而死，特別的是，他們生前都沒有慢性疾病，凸顯Omicron病株對青少年的威脅正在持續升高。先前死亡的兩名兒童都有慢性病，但令人擔憂的是，新增的死者原本都很健康。

2022年1月間，橙縣 衛生局長周昭龍（Clayton Chau）曾就當時的兒童病故案例發言，他說17歲的少女不願接種新冠疫苗 ，就算爸媽再怎麼勸都沒用，最後死於小兒多重發炎症（MIS-C）。當時住院的未成年人為15名，14人還進了加護病房ICU，「是新冠疫情發生以來的最高紀錄」。

橙縣衛生局副局長詹恩（Matthew Zahn）本周表示，近期以來的Omicron病株感染趨勢令人擔憂，因為感染而須住院的青少年確實正在增加，不管是那一間兒童醫院，住院人數都是空前的多。詹恩強調，以往會嚴重到需要住院的新冠案例都是因為過胖，但在Omicron病株出現後，連三歲以下原本健健康康的小孩都可能出現重症。

聯邦疾管中心（CDC）的新冠報告也證實詹恩的說法。疾管中心指出，自去年12月以來，18歲以下的住院人數就在快速增加，特別是四歲以下還不能接種疫苗的幼兒。幼兒與青少年的住院人數甚至比Omicron病株盛行前增加三倍，當時的主流病株是Delta病株。

在美國兒科學會（AAP）發表專文的醫生Natasha Burgert就直言，Omicron病株之所以被稱為感染力最高的病株，很大一部分來自於它對小兒的感染與致病特高。另一名專家Scott Gottlieb指出，小兒患者最容易出現的就是上呼吸道感染，這對小朋友來說特別難過，因此住院人數越來越多。

但是加州小兒罹病比例大增的部分原因在於，5歲至11歲的兒童，接種比例僅37%，12歲至17歲的比例則達73%。但是兩者還是明顯低於成人接種比例，49歲以下成人的接種比例達87%，長者更達90%。