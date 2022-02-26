孩子有基礎疾病 醫師：應盡快接種新冠疫苗

專家指出，孩子如果有肥胖、哮喘等基礎疾病，要盡快接種疫苗。（記者邵敏／攝影）

年幼的孩子要不要接種疫苗 ，一直是懸在很多華人 家長心中的大疑問。南加臨床傳染病學專家日前指出，這是一個需權衡風險與利益的平衡問題，家長要認真考量，為自己的孩子做出明智選擇，如果孩子有肥胖 、哮喘等基礎疾病的情況，就要考慮盡快接種疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)不久前宣布，將延遲批准五歲以下兒童接種疫苗的緊急授權，原因是經過初步評估，證實兩劑疫苗的保護力不足，需要更多額外數據，此前官員們預計最快2月底就可以開放該年齡層接種疫苗。此舉讓不少華人再次質疑新冠疫苗對兒童的安全問題、保護效力究竟如何？

針對此類疑問，美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華提出自己的觀點，孩子要不要接種疫苗，這是值得考量的問題，關鍵在於家長需要判斷孩子感染病毒的危險因素有哪些。按照目前的大數據，與大部分成年人相比，年幼孩子感染新冠，以及發展成重症的可能性比較少，但江華指出，如果孩子有肥胖、哮喘、體質弱易生病等基礎疾病的情況，就要考慮盡快接種疫苗。

孩子沒有任何基礎疾病，沒有肥胖症，哪怕感染病毒、測試為陽性，也不會發展成嚴重的症狀，如果基於這樣的考慮，家長可以自己決定要不要讓孩子接種疫苗，江華強調這是他個人的觀點，「這是一個風險與利益的平衡問題，需要人們考量並作出決定。 」

對於是否讓孩子接種疫苗，華人家長觀點不一。有些家長極力支持，亞凱迪亞市（Arcadia）的Joanna有兩個孩子，一個五歲、一個七歲，小女兒剛滿五歲的那周，Joanna就迫不及待地帶著她去接種疫苗，「孩子每天在學校上課，接觸很多同學老師，現在接種了疫苗我就放心了，希望加強針也能快點出來，盡可能保護孩子的安全。」

但也有華人家長堅決反對讓年幼孩子接種疫苗，天普市（Temple City）的S女士就表示，新冠疫苗問世時間短，未知的副作用風險誰都不知道，孩子年幼，還處於成長發育階段，不願讓孩子冒風險。另外，不少華人家長表示持觀望態度，等待官方能提供更多數據，能讓他們在風險與利益之間做出一個適合自己孩子的明智選擇。