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亞裔女性遭歧視霸凌增加 維權組織擬對策

記者啟鉻／洛杉磯報導
全美亞太裔女性論壇執行主任宋妍。（EMS）
全美亞太裔女性論壇執行主任宋妍。（EMS）

少數族裔媒體服務 （EMS）25日舉辦討論會，主題「因應在美上升亞裔女性仇恨犯罪」，與會者認為，在美亞裔女性現在面臨新一輪仇恨犯罪攻擊，美國亞裔女性經受仇恨犯罪有歷史原因，須綜合行動，推動系統性改變。

參加討論會的講員有全美亞太裔女性論壇執行主任宋妍（Sung Yeon Choimorrow），亞裔美國人促進正議戰略項目高級主管艾巴娜茲（Marita Etcubanez），亞特蘭大韓裔反亞裔仇恨委員會秘書長Michelle Kang，以及一名亞裔仇恨受害者親屬Sasanna Yee。

宋妍引用歷史資料佐證，認為在美仇恨亞裔女性現象有著歷史淵源。她說，最早一名亞裔女性

進入美國是被當作展品，由此形成對亞裔女性刻板印象：娛樂消費。接著後來發生的系列針對亞裔歧視法案及行為，導致亞裔女性遭遇歧視不公對待。還有學者將亞裔美國人作為模範族裔，「勤奮、順從、安靜」成為標籤，因此亞太裔群體更容易遭受霸凌。

亞裔美國人促進正議戰略項目高級主管艾巴娜茲。（EMS）
亞裔美國人促進正議戰略項目高級主管艾巴娜茲。（EMS）

艾巴娜茲認為，現在愈來愈多人站出來與亞裔仇恨抗爭。作為一個維權組織，目前正在實施多項維權行動，其中一項工作就是干預、培訓。而關鍵是政策改變。比如相關法律提案，歧視仇恨報告，維權組織合作，語言溝通可行性，宣導活動以及撥款，建立反亞裔仇恨犯罪熱線、改進醫療教育服務等。

亞特蘭大韓裔反亞裔仇恨委員會秘書長Michelle Kang。（EMS)
亞特蘭大韓裔反亞裔仇恨委員會秘書長Michelle Kang。（EMS)

Michelle Kang說，一年前亞特蘭大按摩院發生槍擊案後，亞太裔、非裔、西裔及其他移民群體建立聯盟，維權組織也呼籲地方政府為亞裔群體提供保護。現在的亞裔群體維權聲音顯著增大，亞裔人士參政意識及行動也增強許多，政府方面及執法單位也強化了打擊仇恨犯罪措施。她認為，比較一年以前，安全度相對提升。

勵志演講者Sasanna Yee，也是亞裔仇恨犯罪受害者家屬。（EMS）
勵志演講者Sasanna Yee，也是亞裔仇恨犯罪受害者家屬。（EMS）

華裔Sasanna Yee是一位勵志演講者，她的祖母就是三年前舊金山一次仇恨犯罪案件的受害者。她表示，襲擊者當時只有17歲，現在已經入獄。她通過習練瑜伽減輕心中痛苦，舉辦活動為有相同遭遇者實施心理療傷，並建立強大精神力量。她認為，增加在美亞裔群體的歸屬感最為重要。

亞裔 仇恨犯罪 歧視

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