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涉嫌裸體闖入民宅 阿罕布拉市西裔男子被捕

記者楊青／阿罕布拉綜合報導
涉嫌裸體闖入民宅的John Anthony Patterson被捕歸案。（阿罕布拉警察局提供）
涉嫌裸體闖入民宅的John Anthony Patterson被捕歸案。（阿罕布拉警察局提供）

阿罕布拉市24日凌晨發生裸體男子闖入民宅要與女人主人共眠事件，受害人驚醒並將男子踢走報警。警方接報後趕往現場。阿罕布拉警察局偕同蒙特利公園市、聖蓋博和聖瑪利諾等多個城市聯合搜索12個小時，最終將男子逮捕歸案。

該案發生在24日凌晨2時40分左右。阿市警局接到一名女子緊急求援電話，稱該市North Olive Ave的200號街區，一名裸體的男子闖入一棟住宅並進入主人臥室，驚醒的受害者猛踢男子的腹股，男子被迫倉惶逃離現場。警員在接到報警幾分鐘內到達現場，並與兩名女性受害者取得聯繫，所幸兩名受害人均未受傷。

阿罕布拉警方很快鎖定西裔男子為John Anthony Patterson。根據阿罕布拉警局紀錄，Patterson上次被捕是在2021年10月。

原始案發八小時之後也就是24日上午大約10時48分，一名市民在阿罕布拉North Curtis Ave的300號街區發現疑似Patterson的男子出現在她家後院並馬上打911報警。警員在幾分鐘內趕到現場，果然發現Patterson。Patterson見到警員立即逃跑，阿罕布拉警方馬上聯絡周邊警局，再次嚴密搜索，最後果然將其逮捕歸案。

阿罕布拉 警察 聖蓋博

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