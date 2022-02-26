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華人寶寶挑日子？不要情人節、不要總統節 拖到「雙雙節」出生

記者李雪／洛杉磯報導
王女士的寶寶2月22日出生。（王女士提供）
王女士的寶寶2月22日出生。（王女士提供）

2022年2月22日周二，家住爾灣的王女士喜迎「雙雙節」（Twosday）寶寶。本來就超過了預產期，而生產過程又從20日晚一直拖到22日，彷彿是寶寶故意選擇的特別生日，讓王女士哭笑不得，感慨寶寶「真會挑日子」。

王女士表示，寶寶的預產期本來是2月14日情人節，當時也覺得已經是很特別的日子了。但沒想到14日過去，寶寶一直沒有動靜。於是她15日去見醫生，醫師給出選項是可以17日晚上或20日晚上做催產，因為如果過了預產期太久，胎盤老化，羊水也開始不好，整體最晚不應超過41周生出來。

由於希望寶寶自然出生，王女士選擇20日催產。20日在毫無生產的跡象下，她於晚上10時到達醫院，大約因為是第一胎較慢，在用了12小時軟化宮頸的藥，第二天中午12點又用了催產素，到了下午1點半打了無痛，2時半醫師人工破水，開了兩指宮口，這時候已經是21日下午。

當時王女士和家人以為寶寶會在21日出生，當天是總統日，也算是特別的日子。但沒想到接下來在每四小時開兩指，到當晚10點開了六指後，就幾乎沒什麼動靜。而王女士雖然打了無痛，但不知是劑量不夠還是個體原因，仍覺得宮縮很痛。

就這樣折騰到了22日早上7點過，護士交接班的時候還是只開七指，於是在和產科醫生商量後，建議王女士剖腹產。「當時聽到還是覺得很崩潰，疼了這麼久結果還要剖腹產」，王女士表示，醫生說可能因為她的盆骨窄了一點，寶寶很難出來，現在寶寶的各項指標還正常，但再等下去可能就不太好了，或會造成缺氧或感染之類的，權衡之下王女士決定開刀。接下來一切就很順利了，22日早晨9時01分寶寶平安誕生。

「最後還是平安出來了，很慶幸」，雖然過程曲折，王女士也很累，但仍很開心，「生產真是沒有辦法預估，最後結果是好的，能平安健康就很好了」。她表示預產期前都沒想到寶寶生日會拖到2月22日，因為比預產期久了太多，「挺特別的」，感覺寶寶是故意選的日子。

2022年2月22日又是周二，在中文社交媒體上被戲稱為最「二」的日子。也同時因為「2」的諧音與「愛」相同，這一天象徵「愛不完」。不少華人特意選擇在這一天表達愛意；洛杉磯阿罕布拉市的「1 Hour Marriage」，就有超過80對新人選在當天登記結婚。

而在英文世界，22222除了是正念反念都一樣的回文外，還常被稱為天使數字，2月22日出生的寶寶常被認定受到天使保護。外媒也報導有兩名「天使寶寶」不僅在22日出生，還是在2時22分誕生。而這兩名寶寶也都是讓媽媽們疼了兩天，最後才平安出生，令人驚訝其巧合。

天使 阿罕布拉 洛杉磯

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